化身冬日浪漫貴公子！STRAY KIDS I.N 璀璨演繹Damiani 珠寶系列

韓國人氣男團STRAY KIDS成員I.N魅力領銜！作為頂級珠寶品牌Damiani的全球代言人，I.N近日親自上陣，為品牌全新呈獻的「白色冬日」（Winter Whites）宣傳企劃擔任主角。這個以精湛意大利工藝享譽全球、至今仍由創辦人家族主理的珠寶世家，是次企劃特別交由Christopher Simmonds出任創意總監及德國攝影師Larissa Hofmann掌鏡，透過I.N的傾情演繹，完美展現出節日慶典專屬的優雅與奢華魅力。



作為去年「Icons」企劃的華麗延伸，「Winter Whites」從20世紀「黃金時代」的人像攝影藝術中汲取靈感，細膩刻劃出講究的著裝藝術，帶領大眾暫別日常，沉浸於特別的慶祝時刻之中。在宣傳照中，I.N與國際超模Mariacarla Boscono置身於繁花簇擁的百年宮殿內，畫面的柔和色調巧妙呼應著冬日浪漫雪景。Damiani多款標誌性珠寶，包括Mimosa、Margherita、Belle Époque及Belle Époque Reel系列以及一眾高級珠寶傑作，更為這充滿格調的歡慶之夜傾注璀璨迷人的光芒。

透過今次的「白色冬日」宣傳企劃，Damiani以獨特的視覺語言重新詮釋節慶氣息。有別於傳統以節日裝飾堆砌出來的刻板氛圍，品牌選擇將焦點回歸到節慶精神的本質，以極具質感的影像，完美彰顯其引以為傲的非凡創意、精湛工藝與卓越的意式品質。