影灣園名車盛會｜全球10輛Pagani現身淺水灣 精選5款必睇傳奇名車

香港淺水灣影灣園首度將半島酒店集團享負盛名的國際名車盛事引入本港——2026年「影灣園名車盛會」（The Repulse Bay Motoring Classics）將於明日（11月7日）在淺水灣畔隆重舉行。作為本地車壇及收藏界的重點盛事，現場雲集多款見證汽車工業發展史的傳奇古董名駒如，以及當代最新的頂級超級跑車；大會更將鑑賞領域延伸至高級微機械藝術，特邀德國頂級製錶品牌朗格（A. Lange & Söhne）及富藝斯拍賣行鐘錶部門同場展出珍稀時計，絕對是車迷與鐘錶鑑賞家不容錯過的年度盛會。



精選5款經典傳奇名車珍藏

是次盛會陣容鼎盛，展出多個頂尖車廠的經典珍藏，涵蓋麥拿倫（McLaren）、法拉利（Ferrari）、林寶堅尼（Lamborghini）、勞斯萊斯（Rolls-Royce）、積架（Jaguar）、瑪莎拉蒂（Maserati）、阿斯頓・馬丁（Aston Martin）、保時捷（Porsche）、賓利（Bentley）及愛快羅密歐（Alfa Romeo）等品牌。一物特意從中精選出五款對當代汽車工業及跑車設計影響深遠的傳奇車型，藉此回顧其獨特的時代意義：

1. 1997 McLaren F1

談及九十年代的超跑王者，McLaren F1 絕對佔一席位，這款採用獨特前置中央三座位設計的劃時代名作，憑藉極致的輕量化車身與自然吸氣 V12 引擎的強悍動力，在當年成功打破多項速度紀錄。它不僅是一部追求純粹駕駛體驗的機器，更為後世超級跑車在性能與底盤工程技術上，定下了難以企及的高標準。

1997 McLaren F1（Gooding Christie's）

2. 1989 Ferrari F40

作為法拉利為慶祝建廠四十周年而誕生的心血結晶，F40 是品牌 V8 雙渦輪增壓車系一次極為精彩的進化。這款由法拉利創辦人 Enzo Ferrari 生前最後親自定案的代表作，大膽應用賽車級別的碳纖維與克維拉（Kevlar）複合材料，配以賓尼法利納（Pininfarina）操刀的歷久彌新楔形設計。其之所以備受全球藏家追捧，除了那歷久彌新的經典線條，更在於其原始且毫不妥協的操縱感，以及出眾的機械可靠性。

1989 Ferrari F40（Sotheby）

3. 1969 Lamborghini Miura S

作為業界公認的全球首款「超跑」，Miura S 破天荒地引入橫置中置引擎佈局，直接打破了當年高性能跑車必然採用前置引擎的傳統定律。這項破格的機械設定，配合其由意大利著名的汽車與工業設計師Marcello Gandini所勾勒的低矮流線的迷人輪廓，不僅奠定中置引擎超跑的發展基礎，可謂徹底改寫往後數十年的跑車設計法則。

1969 Lamborghini Miura S（Sotheby）

4. 1963 Aston Martin DB5

提起 DB5，無可避免會讓人聯想起《鐵金剛大戰金手指》電影中那位風度翩翩的英國特務 。撇除大銀幕上的光環，這款誕生於六十年代的經典車型，本身就是英式 GT 跑車的造車典範。優雅洗鍊的車身線條，配搭充沛的動力輸出，令 DB5 至今依然是車壇史上辨識度最高、最具代表性的豪華旅行車之一。

1963 Aston Martin DB5（Aston Martin）

5. 1986 Lamborghini Countach 5000 QV

Countach 的前衛楔形車身與鍘刀式車門，幾乎構成了整個八十年代車迷對超跑的終極幻想。作為該車系步入成熟期的終極進化版，5000 QV（Quattrovalvole，即每缸四氣門設計）不但大幅提升引擎性能，其極具戲劇張力的誇張空氣動力學組件，更將林寶堅尼那種狂野不羈的品牌基因發揮得淋漓盡致。

1986 Lamborghini Countach 5000 QV（Sotheby）

首度亮相車款及矚目名車

除了歷史經典，盛會亦將展示多款象徵當代頂尖科技與未來奢華出行理念的最新車型：

1. Pagani Huayra Codalunga Speedster

全球僅限量生產 10 輛、靈感源自 1950 及 1960 年代賽車美學的Pagani Huayra Codalunga Speedster ，由Pagani 旗下Grandi Complicazioni 客製化部門打造，搭載 864 匹馬力的 Pagani V12 引擎及七速手動變速箱，車身經悉心雕琢以延展輪廓，專為追求簡約、輕盈與流線設計的頂級收藏家而生，每輛均獨一無二。

Pagani Huayra Codalunga Speedster （Pagani）

2. Lamborghini Revuelto SV

全球限量 1,963 輛的林寶堅尼Revuelto SV以致敬創廠年份，憑藉 V12 混合動力系統及賽車基因，帶來 1,065 CV 的最大綜效輸出與同級領先的 1,425 Nm 扭力，0 至 100 km/h 加速僅需 2.4 秒，各項空氣動力學設計均經全面優化，為迄今最強悍、最快速的量產林寶堅尼。

Lamborghini Revuelto SV（Lamborghini）

3. Rolls-Royce Spectre Series II

首度於香港亮相的勞斯萊斯 Spectre Series II，以更臻完美的頂級工藝、卓越性能與純粹美學，將品牌標誌性的從容不迫與深厚力量昇華至全新境界，承襲經典並注定成為未來的奢華標竿。

Rolls-Royce Spectre Series II（Rolls-Royce）

4. Aston Martin

創立於 1913 年的英國超豪華品牌Aston Martin展出首款中置引擎 PHEV 超跑 Valhalla。全球限量 999 部，汲取 Valkyrie 靈感與 F1® 技術，4 公升 V8 雙渦輪增壓引擎結合電動機，輸出高達 1,079 匹馬力，0-100km/h 僅需 2.5 秒。

Aston Martin展出首款中置引擎 PHEV 超跑 Valhalla（Aston Martin）

5. Bentley

自 1919 年由 W.O. Bentley 創立以來，一直作為英國頂級奢華與高性能豪華旅行車（Grand Tourer）的代表。品牌正積極透過嶄新科技、可持續材質與燃料，引領創新且永續的奢華出行新世界。

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6. Porsche

歷經六十餘載，Porsche 911 憑藉雋永設計與卓越性能成為歷久彌新的跑車標誌。活動將展出多款經典 911 珍藏，同場更呈獻 Team Jebsen 911 GT3 Cup Car 首度亮相，彰顯其深厚的賽道精神與純粹的駕馭激情。

（公關提供）

鐘錶藝術與花園派對體驗

為豐富高端生活體驗，盛會更邀得德國頂級製錶品牌 A. Lange & Söhne（朗格）及富藝斯拍賣行鐘錶部門參展，展示精密機械於腕間的藝術呈現。

除了欣賞名車名錶外，賓客更可品嚐由露台餐廳及香辣軒主理的西式及東南亞佳餚，以及 Bakeshop Parabolica、Kuma 及 gróa 等人氣餐飲品牌的招牌美饌，場內無限量供應酩悅香檳（Moët & Chandon）、半島氣泡茶，並特設 Mortlach 單一麥芽威士忌及 Tanqueray 琴酒等精選佳釀品鑑。配合 OnPoint 及 DJ JANE KI 的現場音樂表演，締造全方位的感官享受。

專屬禮遇：國際名車展覽抽獎活動

為回饋與會嘉賓，持票者更可與獨家抽獎，贏取國際頂級汽車盛會的參與資格：

頭獎：美國加州喀麥爾「鶉園名車會2027」（The Quail by The Peninsula, A Motorsports Gathering 2027）獨家體驗，包括兩張活動通行證及雙人來回機票（總值約港幣 93,000 元）。

二獎：日本千葉縣 The Magarigawa Club 之 BOSOSAI 2026 體驗，包括雙人 VIP 門票及東京半島酒店兩晚住宿（總值約港幣 25,100 元）。

鶉園名車會2026 （The Repulse Bay）

影灣園名車盛會（The Repulse Bay Motoring Classics）

日期 : 2026年11月7日（星期六）

時間 : 下午2時至6時30分

地點 : 香港淺水灣道109號影灣園購物商場

票價 : 成人每位港幣850元，5至11歲小童每位港幣425元（門票數量有限）

購票 : https://www.therepulsebay.com/zh/the-repulse-bay-motoring-classics