YEEZY回歸天橋！Ye闊別四年於LA YZY旗艦店發表《Season 01》系列

回溯至2022年的巴黎，YEEZY 的上一場時裝展在一片譁然與爭議聲中落幕。當時 Ye（Kanye West）因身穿印有“White Lives Matter”字樣的 T-Shirt 引發軒然大波，隨後的連番脫軌言行，更令合作多年的 Adidas 決定與其割席。歷經長達四年的沉寂與風波洗禮，Ye 終於褪去主流商業體系的枷鎖，帶著完全獨立的 YEEZY 以《Season 01》之名重返天橋。而這場象徵重生的發佈會，更刻意選址於洛杉磯全新落成的 YEEZY 旗艦店「Droam 1」內舉行，別具破釜沉舟的意味。



既然是獨立後的首度亮相，會場自然徹底顛覆傳統時裝騷的線性佈局——中央赫然矗立著高聳的小山丘，成為全場無法忽視的視覺核心。伴隨著極具感染力的配樂，節奏由沉穩壓抑漸次推進至震耳欲聾的高潮，現場的戲劇張力與情緒亦被推至頂峰。對於看客而言，這與其說是一場時裝展，不如說是 Ye 策劃的一場宏大行為藝術。

YEEZY《Season 01》（Getty Images）

設計美學上，全新系列承襲 YEEZY 一貫的標誌性的單色調（Monotone）與前衛輪廓。但在漫山遍野的沉鬱基調中，Ye 巧妙地穿插一抹極具侵略性的鮮紅，猶如視覺暗號般撕破沉寂。男女裝在天橋上交錯登場，緊身剪裁與寬大廓形相互碰撞；而鞋迷引頸以待的全新 Combat Boots 系列，更以其粗獷重型的幾何線條成為全場焦點。

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延續 Season 3 傳統：時裝天橋上的新曲發佈會

其實不少品牌都喜歡在時裝騷上率先播放未公開的新曲，從 Lady Gaga 於 Alexander McQueen 2010 春夏系列震撼首發《Bad Romance》，到 G-Dragon 為 Mugler 2013 秋冬巴黎男裝騷專屬打造秀場配樂，皆是為人津津樂道的經典時刻。回顧10年前的 Yeezy Season 3，便同時是專輯《The Life of Pablo》的盛大全球發佈會。而這次《Season 01》亦延續這個傳統，配樂順理成章成為全場的另一焦點。Ye 在現場驚喜播了三首從未曝光的全新單曲——《THROUGH YOUR PHONE》、《OUT OF MY MIND》及《PART OF YOUR DREAM》，讓整個視覺展演的氣氛更加立體。

其中，《THROUGH YOUR PHONE》的歌詞“I went through your likes / Who the hell is Ike? … I went through your phone / Who the hell is Tone?”，這段直白且帶點戲謔的自白，彷彿為聽眾打開一扇窺探 Ye 內心世界的窗戶，這究竟是他對人際關係中信任危機的真實寫照？是對現代人數位隱私的幽默嘲諷？抑或只是他一貫充滿挑釁意味的藝術表達？答案或許只有他自己知道。