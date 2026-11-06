Cactus Jack x GTA 6 x Nike 推出「六星倒鈎」聯名鞋款 AF1 Low

​讓全球玩家苦等十年的《GTA VI》毫無懸念地成為全球焦點。根據數據分析公司 Sensor Tower 預估，遊戲距離正式上架還有數週，單計 PS5 及 Xbox 平台的數碼版預購額已率先吸金高達 7.51 億美元。這股熱潮更強勢殺入波鞋界——Travis Scott 的個人品牌 Cactus Jack 破天荒攜手 Rockstar Games 與 Nike，趁勢重磅推出三款極具話題性的 Air Force 1 Low ’07 RS 聯乘鞋款（配色分別為「White/White/Fire Pink」、「Black/Black/Fire Pink」及「Multicolor/Pale Ivory/Black/Bold Berry/Fire Pink」）。



粉紅細節與倒勾元素 呼應罪惡城市的霓虹美學

​縱使官方至今仍未公佈詳細發售資訊及高清實物圖，但網上率先曝光的黑色版諜照已足夠讓一眾鞋迷陷入瘋狂。

​新作採用極具質感的壓花皮革打造，鞋身外側毫無懸念地保留了 Travis Scott 招牌的「倒勾」（Reverse Swoosh）設定。為切合遊戲中 Vice City（罪惡都市）紙醉金迷的邁阿密風情，鞋底特別點綴了一排六顆亮眼的粉紅星形圖案，並附上同色系替換鞋帶。最令人驚喜的，莫過於鞋面上那條粉紅色的「鈔票綁帶」，極具玩味地將遊戲裡圍繞金錢與擴張地盤的核心元素，完美融入鞋履設計之中。

由忠實玩家躍升為企劃推手

Travis Scott 與《GTA》系列的淵源其實比想像中更深。早於 2013 年，他就曾在社交平台上發文，興奮慶祝單曲《Upper Echelon》強勢入選《GTA V》遊戲原聲帶。來到萬眾期待的第六集，這位昔日的狂熱玩家已全面升級為整個企劃的幕後推手。除了交出單曲《Hyena》作《GTA VI》配樂，9 月時更無預警發佈由 Daft Punk 班底 Guy-Manuel de Homem-Christo 親自操刀的單曲《RHYNO》，為收錄 34 首曲目的官方大碟《Grand Theft Auto VI: The Album》強勢造勢。如今再配上這波震撼波鞋圈的聯乘企劃，無疑將他在這場跨界文化風暴中的影響力推至頂峰。

（IG@records）

​據外媒報導，Rockstar Games x Travis Scott x Nike 三方聯乘的《GTA VI》主題 Air Force 1 Low '07 RS 將配合遊戲面世，預計於 11 月 19 日正式登場，三款配色定價均為 130 美元，具體發售渠道則有待官方進一步公佈。Travis Scott 的聯名鞋款向來是一鞋難求，如今加上《GTA VI》這道醞釀十年的神作光環，勢必成為年度最搶手的神級單品。