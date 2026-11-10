Rick Owens x adidas Originals 最新聯乘鞋款將於11月17日發售

Rick Owens與 adidas 睽違九年再度攜手推出聯乘服飾及鞋款系列，品牌近日無預警公佈全新聯乘鞋款"Springblade Runner"及"Springblade Boot"的實物圖賞以及發售消息，引領鞋迷率先探索其暗黑且前衛的設計美學，品牌更特意邀請長期合作的設計師兼御用模特 Tyrone Dylan 出鏡演繹是次形象企劃。



若對這破格的鞋底輪廓感到似曾相識，其實有跡可循。Springblade 原為 adidas 於 2013 年面世的前衛跑鞋科技，其破天荒地捨棄了傳統泡棉中底，改以 16 片獨立的聚合物葉片建構而成。事實上，Rick Owens早於2015年便曾以此作藍本，帶來過驚豔四座的重塑之作。

而今次推出的"Springblade Runner"巧妙在現代前衛風格與日常穿著的舒適度之間取得平衡。設計同樣以聚合物刀片為基礎，配色則以黑與淺啡色為主軸，並於鞋面及鞋底模塊大玩對比色塊。

（IG@adidasoriginals）

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鞋身採用質感極佳的透氣網布拼接皮革，耐穿之餘更為經典的流線型輪廓注入反叛的街頭氣息。搭配舒適的織物內襯，以及提供可靠抓地力的橡膠外底，再加上鞋側超搶眼的 adidas 標誌，無疑是「反叛主義」的最佳代表作。

（IG@adidasoriginals）

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Rick Owens Taco Boots (Senser)

如果說 Runner 是經典的重新演繹，另一款"Springblade Boot"高筒靴則是 Rick Owens 顛覆性美學的極致展現——設計靈感源自Rick Owens 的“TacoBoot”，延續 Rick 招牌的Oversized slouch剪裁，並以黑白配色呼應首波鞋款。Springblade Boot同樣採用高級織物與皮革鞋面，完美融合街頭時尚與反叛前衛的氣息。儘管外型充滿戲劇張力，但舒適的織物鞋墊與耐磨橡膠外底，讓其在城市穿梭時依然非常實穿。鞋身上的adidas logo更讓這雙霸氣十足的靴子成為展現個人專屬潮流品味的重點單品。

全新 Rick Owens x adidas Originals 聯名鞋款定價介於 590 至 850 美元（4,629-6,668 港元）之間，將於11月17日在雙方官網、adidas CONFIRMED App 及指定零售商率先發售。