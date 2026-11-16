摩根大通企業競跑賽西九開跑！DESCENTE傾力支持5500精英破風前進

近年愈來愈多跨國企業都積極籌辦企業體育活動，一來履行社會責任、促進身心健康；又可凝聚參賽企業間同儕的向心力；甚至為業界帶來卸下工作壓力，輕鬆互相交流的好機會，絕對好處多多。



這種將企業精神從辦公室延伸至戶外賽道的活動，已逐漸演變成香港其中一項不容忽視的盛事之一。其中，2026年摩根大通企業競跑賽香港站賽事在剛過去的11月初於西九文化區圓滿舉行，今年更獲得專業運動品牌迪桑特（DESCENTE）以賽事贊助商身份全力支持，讓各界商界菁英在運動配備的伴隨下，共同展現都市活力與團隊協作精神。

見證230家企業凝聚力

而剛於11月初舉行的本屆香港站賽事，陣容亦同樣鼎盛，一共吸引來自230家企業、高達5,500名跑者一同踏上5.6公里的賽道，一同競速向前。

以頂級裝備賦能都市精英

匯聚業界精英的盛事，自然需要最頂級的專業運動裝備品牌加持。繼去年贊助上海站賽事後，高端專業運動品牌DESCENTE今年將戰略合作版圖南下，延伸至香港，以「雙城集結，精英起跑」的核心理念，緊密扣連滬港雙城優質專才的跑步熱忱。

DESCENTE在各方面都為賽事提供全力支持，透過提供賽事裝備及完賽包，陪伴這班職場菁英將平日精益求精的工作態度延伸至賽道之上。同時亦讓他們了解到，DESCENTE跑步服飾製衣工藝、高科技面料及極簡而優雅的設計，如何協助他們在賽場上步步向前。

DESCENTE香港辦公室員工組建跑團並亮相2026摩根大通企業競跑賽香港站。（品牌提供）

除了硬件設備的專業支援，DESCENTE亦將其企業文化付諸實踐，超過30名來自DESCENTE香港辦公室的員工，組建跑團集結參與，將職場上的協作默契延伸至賽道之上。這個難得的賽事，讓來自不同崗位的同事向着同一目標並肩前行，在互相激勵下完成賽事，相信對同事之間的相互了解，以至建立更緊密的默契都獲益良多。

賽道之外，DESCENTE亦於賽事現場設置品牌互動展位，為企業跑者提供了解品牌的機會，將賽場上的運動熱情持續向外延伸，進一步增加品牌與跑者的交流。