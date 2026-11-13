不能報時的錶 盤點韓國品牌EGNARTS以柯根紗大玩錯視的怪誕單品

遠看是泛著復古金光的奢華腕錶，觸碰之下卻是一抹毫無重量的半透明紗布。向來擅長以柯根紗（Organza）顛覆視覺慣性的韓國小眾品牌 EGNARTS，在接連推出透視羽絨與立領外套等異構服裝後，最新釋出的“Organza Watch”再次將這份錯視美學推向極致，設計師把復古金錶的圖樣直接烙印於親民的布帶上，刻意抽空鐘錶報時的實用屬性，讓約定俗成的奢華，化作手腕上的一場視覺玩笑。



將立體名錶壓平成一抹幻影

“Organza Watch”將細緻的鐘錶肌理，巧妙印於半透明柯根紗上，正面看去，是一場精準的錶盤錯視；轉至手腕背面，卻隨性地收結於一抹柔美的緞帶蝴蝶結。在品牌的演繹下，腕錶褪去報時的束縛，絲巾亦掙脫縈繞頸項的傳統場域，更讓用家在舉手投足間，散發出一種揉合荒誕戲謔與從容優雅的矛盾美感。

以「奇怪」為名的品牌基因

由Chaemin Lim與Gyuseok Yoon共同創立的EGNARTS，品牌名稱本身就是將英文單字“STRANGE”倒寫而成，象徵”Easy & Arts”。在兩位主理人的眼中，傳統服飾的嚴肅框架不過是等待被拆解的素材。他們熱衷於挑釁大眾對材質與結構的慣性認知，而最常以柯根紗結合「錯視」印花與材質反轉手法，創作出顛覆日常配件與服裝結構的話題單品。

沒有一根鵝絨的「鵝絨外套」

這份對既定概念的反叛，在“Organza Watch”誕生之前，便早已在品牌去年的話題之作中展露無遺，品牌曾推出一款極致荒誕的外套——大膽地以透明的歐根紗為外殼，內裡卻塞滿了小鴨玩偶。更具諷刺意味的是，這件“Goose Down Jacket”其實由100%的化學纖維填充而成，跟各位開一個關於「真材實料」的黑色玩笑。

透視填充美學

而“Organza Jacket”以半透明的淡橄欖綠色歐根紗打造。設計上採用俐落的立領剪裁，衣襟處點綴著一排精緻的白色珍珠母貝鈕扣。 其最具實驗性的細節在於「可填充」的著裝概念：憑藉歐根紗的通透特質，用家可將其他衣物塞入其夾層中作為視覺填充，極具玩味。