極罕暗黑神物!拆解Chrome Hearts x Rick Owens 50萬的水貂毛皮褸

提起Chrome Hearts的聯乘企劃，大家腦海中首先浮現的，會是Mikimoto極盡奢華的璀璨珠寶、COMME des GARÇONS 的925純銀Floral Cross鈕扣恤衫，抑或是Off-White城市限定T-Shirt？然而在眾多合作之中，與 Rick Owens的聯乘系列向來被時裝迷奉為「神枱級」的存在。



以這件極其罕見的水貂毛（Mink Fur）內襯皮褸為例，它不僅集結了Michèle Lamy操刀的極致皮草工藝與Chrome Hearts的重金屬暴力美學，更因Rick Owens於去年十二月正式宣佈未來全面停用動物毛皮，令其注定成為時裝史上的絕唱。在「零皮草」決策的催化及無可複製的奢華配置下，這件Archive單品目前在美國知名二手買手店Justin Reed的售價為65,000美元（約50萬港元）。這件天價神物背後究竟隱藏著怎樣的時裝底蘊？《一物》現在就為你逐一拆解。

Michèle Lamy掌舵下的皮草解構與極致工藝

這款出自HUN系列的頂級水貂毛單品 ，全賴Rick Owens靈感繆思Michèle Lamy親自操刀。她接管法國皮草老牌Revillon工坊，以繁複的Bias-cut技術將厚重的毛皮化作品牌標誌性的立體垂墜輪廓。除了極考究的暗黑做舊染色工藝外，因水貂毛具強烈方向性，每寸拼接均需資深工匠順應毛流純手工縫製。這種耗時極長、產量極微的苛刻工序，正是這類全水貂毛內襯單品定價動輒數萬美元的價值所在。

（Justinreed）

銀器與皮革交織的重金屬暴力美學

撇除絕版的材質價值，Chrome Hearts在這件作品上傾注的繁複工藝同樣令人嘆為觀止。設計師於兩邊手袖繡滿Chrome Hearts標誌性的十字架貼皮，拉鏈位置更飾有Dagger（匕首銀飾）細節。更誇張的是，皮褸背面更鑲嵌極具份量的純銀十字架。當Rick Owens標誌性的立體剪裁與垂墜感，遇上Chrome Hearts沉甸甸的重金屬細節，兩者的風格不但沒有互相搶戲，反而將整件皮褸的氣場推向頂峰。

（Justinreed）

（Justinreed）

品牌正式揮別真皮草時代

繼2024年MONCLER之後，Rick Owens於去年12月亦正式宣佈在未來產品中全面棄用皮草，隨後於官網的「Eco-Aware」頁面發表官方聲明：「在過去十年，我們已逐步減少皮草的使用，並最終停止了相關生產。未來我們將不會再參與任何皮草製造。」為展現對此承諾的決心，品牌已火速將官網上販售的水獺及貂皮袋款全面下架，以實際行動回應業界的道德責任。進一步印證「零皮草」已是當代時裝界不可逆轉的必然趨勢。

（Rick Owens 官網）

（IG@Justinreed）

目前這件聯乘皮褸於美國知二手買手店Justin Reed的售價已高達65,000美元（約50萬港元）。除了聯乘企劃本身的話題性、高昂的製作成本以及繁複的純銀工藝外，Rick Owens永遠停用真皮草的決定，無疑是推高其身價的最後一根稻草，品牌的真皮單品買一件，少一件。