平治打造最後一部SLR McLaren Stirling Moss拍賣估值逾4,700萬！

超跑拍賣市場再迎來震撼彈！繼早前已故F1車神冼拿（Ayrton Senna）的專屬紅色 Honda NSX 成為全城焦點後，另一部讓全球收藏家夢寐以求的稀世珍品亦接力登場——它就是被譽為平治（Mercedes-Benz）與麥拿侖（McLaren）巔峰結晶的 SLR McLaren Stirling Moss。



這部2010年出廠、估值高達600萬美元（約4,700萬港元）的神車，即將於11月25日至12月2日透過 RM Sotheby’s Sealed 拍賣會競標——不僅是限量生產75部中的「最終號」，咪數更只有不可思議的32.9英里！自落地後一直由科威特皇室當作瑰寶般珍藏，直到2024年才轉手予現時的第二任私人車主。在易手前，車主特意將其送往英國 Stratton Motor Company 進行耗資約4萬美元的全面大保養，隨後再運往美國加州完成認證。整部車猶如時光倒流一般，完美封存當年的巔峰狀態。

致敬已故F1「無冕車王」

回顧1955年，當時26歲的Moss未曾贏過 F1 冠軍，更曾連續三次在Mille Miglia（一千英里公路耐力賽）飲恨。面對這場冗長且變幻莫測的艱難賽事，他在平治車隊的全力支援下做足實地路線測試，將過往的挫折化為致勝關鍵。

當年他駕駛的300 SLR戰車，採用鋁合金車身及源自W196賽車的3.0升直八引擎。在意大利人佔盡主場之利的Mille Miglia中，Moss最終大幅拋離宿敵法拉利車隊足足45分鐘，以壓倒性姿態封王，寫下賽車史上的不朽神話。而SLR McLaren Stirling Moss正正完美繼承這份無畏精神，成為SLR車系的終極巔峰之作。

1955年，Sir Stirling Moss駕駛著著名的300SLR賽車，以壓倒性姿態贏得Mille Miglia公路耐力賽冠軍，寫下賽車史上的輝煌一頁（Mercedes 官網）

全球極度限量生產75部

SLR McLaren Stirling Moss的入手門檻極高，全球僅限量生產75部，2009年更規定只有擁有或曾擁有SLR車型的VIP買家才有資格購買。而這部Stirling Moss更是極具歷史意義——它是平治與麥拿侖攜手打造的第75部，擁有極罕見的原廠「特別漆面」（Special Paintwork），是全球唯一一部採用平治 Fire Opal Red塗裝的Stirling Moss，亦即是整個車系的「最後一擊」。

全美唯一合法上路版本

當年這款神車並未推出美規版本，對美國車迷而言一直是難以觸及的「禁果」。然而，透過美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）於1999年設立的「Show or Display」（展示與參展）豁免條款，這部極具歷史及技術意義的稀世珍品，剛於去年由加州 G&K Automotive Services完成聯邦化認證，更是美國唯一可合法上路的版本。

唯一可於美國合法上路的Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss（RM SOTHEBY）

極端且純粹的“Speedster”無頂設計

為了忠於復古賽車的純粹感，Stirling Moss採用極端的“Speedster”設定。車身徹底捨棄車頂、側車窗以及傳統擋風玻璃，僅在駕駛座與乘客前方設有兩個低矮的小型導風板。全車採用專屬開發的單殼體結構及全碳纖維打造，比起標準版SLR大幅減重約200公斤。

細節配置上更是獨一無二，內籠選用被原廠稱為“Silver Arrow”的耀眼紅色真皮，配以鮮黃色對比縫線及加大版座椅。有別於一般常見的碳纖維飾板，車身特別選用Alutex特殊材質點綴，並配備金色制動卡鉗。更令人驚訝的是，全球75部Stirling Moss中，僅有兩部在出廠時由平治原廠安裝音響系統，這部便是其中之一（另一部由約旦皇室擁有），用「特別」來形容它實在是太過保守。

極致輕量搭配V8引擎

搭載5.4公升V8機械增壓引擎，可輸出高達650匹驚人馬力。受惠於極致輕量化的碳纖維車身，這部猛獸由0至60mph加速僅需短短3.4秒，最高時速更達217mph（約350 km/h）。在完全沒有傳統擋風玻璃的“Speedster”無頂設定下挑戰如此極速，絕對能為駕駛者帶來挑戰感官極限的瘋狂快感，將最純粹的熱血賽車基因發揮到極致。