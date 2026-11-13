Maison MargielaxRIMOWA推出限量系列 每趟旅程蛻變的純白印記!

每道刮痕與斑駁，皆是歲月留下的痕跡；這份歷經時間洗禮的殘缺美，正是Maison Margiela與RIMOWA的共鳴之處。這份執著促成是次極具話題性的聯乘系列——以專為旅途而生的組合，重新演繹Maison Margiela標誌性的5AC XL手袋與RIMOWA經典Classic Cabin旅行箱。



自1950年起，靈感源自航空業的立體構槽（Grooves）便成為 RIMOWA 的靈魂。如今，這份硬朗的工業美學破天荒地從金屬轉移至柔軟的皮革之上。5AC XL手袋上的構槽並非縫製，而是採用高頻壓印技術直接塑形，全程不費一針一線。透過可拆卸的皮革環扣將手袋固定在Classic Cabin行李箱上時，兩者的構槽線條竟能對齊，渾然一體；而換上斜背皮革肩帶，手袋又能輕鬆融入日常穿搭。

在經典的立體構槽之上，覆蓋着 Maison Margiela 標誌性的純白。這項名為“Bianchetto”的手繪白漆工藝，其實是源自1988年Martin Margiela 將首個工作室傢俬全數漆白的創舉。系列中每件單品均經人手塗上白漆，隨着日常使用，漆面會逐漸龜裂、剝落，形成獨一無二的斑駁質感。

打開Classic Cabin行李箱，你會發現原本隱藏的內籠猶如被「外翻」過來——白色內襯、外露的縫線與鎖邊細節，處處呼應Margiela標誌性的解構美學，就如5AC手袋將內襯延伸至皮革外部的設計一樣。行李箱正面的鋁製標誌牌，更特別綴上Margiela經典的四道斜向白色縫線，低調卻極具辨識度。

RIMOWA x Maison Margiela 限量聯乘系列（公關提供）

當然，RIMOWA 引以為傲的德國科隆製造陽極氧化鋁外殼、無段式伸縮拉桿、Multiwheel 輪組系統及TSA認證鎖扣依然一應俱全。這套組合更附有特別訂製的皮革行李牌，巧妙結合RIMOWA的經典地址牌與Margiela的Key Bell鑰匙圈。

為呈現這份獨特的美學，由Dexter Lander執導及掌鏡的廣告企劃，將Bianchetto轉化為一場極具視覺衝擊的白漆噴灑盛宴。在傳統奧斯曼式公寓內，Classic Cabin、5AC以至整個空間均被白漆覆蓋，牆上僅留下兩件作品的鮮明輪廓，猶如將物件在時光中留下的印記永遠定格。

（IG@maisonmargiela）

RIMOWA x Maison Margiela限量版Classic Cabin旅行箱（定價為港幣 32,800 元）及 5AC XL手袋（定價為港幣36,900元），將於11月19日起於雙方指定專門店，以及 MaisonMargiela.com 與 RIMOWA.com官網同步發售。