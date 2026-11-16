迎接BIGBANG啟德尾場演唱會！ 解碼GD三套神級穿搭背後的奢華珠寶

韓國天團BIGBANG慶祝出道20週年的《BIGBANG 2026 WORLD TOUR》世界巡迴演唱會，最近終於來到香港，4場在啟德主場館的演出令無數VIP陷入瘋狂；而明天（17日）更將迎來香港站尾場，相信氣氛必定會推至最高峰。G-Dragon權志龍亦在社交平台上向粉絲們大派福利，分享他今次在香港站後台準備出場的相片，相中的他維持他一貫潮流王者的型格，以獨有配襯品味演繹舞台造型及奢華殊寶。



雖然今日（16日）BIG BANG小休一日未有演出，但我們亦可以趁著這個空檔，把焦點放在對於建構舞台造型功不可抹的奢華配飾，一同了解GD穿搭配襯的小心思，探索這位時尚王者如何以頂級客製珠寶，為其華麗造型錦上添花。

叛逆與奢華交織

向來擅長混搭的GD，以簡約的黑色背心、煙燻眼妝及搶眼的美甲作為基礎，配襯身上一系列極具份量感的頂級珠寶。他左腕疊戴多條鑲滿璀璨鑽石與彩色寶石的華麗手鍊，並配搭左手專屬的“GD“串珠手繩作點綴。左右手的無名指上，分別佩戴4千多萬港元的Jacob & Co.的巨型藍寶石“Cocktail Dragon Ring”，及專屬訂製的Pomellato “conica Pavé”滿鑽戒指，以份量感及閃爍光芒帶來視覺張力。

而整個造型焦點亦落在頸間同樣由Jacob & Co.量身打造、滿綴彩寶的“Bandana Royale”領花項鍊，完美結合反叛氣息與極致奢華。

（IG@8lo8lo8lowme）

剛柔並濟的巨鑽美學

換上微透視的白色飄逸襯衫，GD在另一個造型展現中性浪漫的另一面。他將近年大熱的”Tennis Necklace“巧妙融入造型，這條來自洛杉磯客製品牌MCI Jewelry Inc.（亦是太陽等多位 K-POP巨星的御用品牌）的單排巨鑽項鍊，與上衣的輕盈材質形成強烈對比；再加上搭精緻的鑽石圈形耳環，完美拿捏剛柔並濟的高級格調。

（IG@8lo8lo8lowme）

童趣日常的專屬客製

GD換上紅白條紋 T 恤並架起墨鏡，以另一種配襯方式演繹街頭活力。手指間鮮豔的方形戒指與笑臉美甲互相輝映；而尾指更戴上紐約珠寶品牌Alex Moss為他度身打造的“1 Of 1 Crown Of Thorns Ring”荊棘王冠戒指，再配搭腕間標誌性的“GD”手繩，巧妙地將頂級客製珠寶低調融入日常休閒穿搭，盡顯充滿反差感的獨特品味。

（IG@8lo8lo8lowme）