萬眾期待的《GTA 6》明日（19日）正式開售，但其實熱潮早已由遊戲界延伸至其他界別。全球其中一個最具知名度的愛馬仕專屬轉售商Privé Porter，一向有透過其客製工作室 Moneybags x MB向客戶提供獨一無二的客製化服務，將其心愛的奢華手袋轉化成獨一無二的精美藝術品。而今次他們就在《GTA 6》釋出前，公開了其為客人定製的最新作品 "Vice City Birkin"，將《GTA 6》的美學與視覺設計融入至Hermès Birkin之中。



工匠直接在Birkin的頂級皮革上，親手鑲嵌無數不同顏色、璀璨奪目的水晶，重現遊戲的經典美學。手袋表面大量使用了高飽和度的螢光粉、紫色與霓虹藍色，以這種強烈的 80 年代 Synthwave 色調，將 Vice City 最為人熟知的粉紫色落日餘暉、廣闊的城市天際線、隨風搖曳的棕櫚樹、甚至復古法拉利 Testarossa 超跑元素一一神還原。

而事實上，這款 Privé Porter 的客製化水晶手袋，在視覺設計與核心精神上均完美契合了遊戲特色。極度高調、炫富且充滿金錢味道的客製化產物，與 GTA 遊戲世界裡追求暴富、黑幫大佬與極致奢靡生活的主題，正好不謀而合。

（IG@priveporter）

總部設於邁阿密Privé Porter於 2008 年創立，發展至今已晉身為全球最大的愛馬仕轉售商。其龐大的買賣網絡版圖遍及全球約五十個國家，當中以美國及中東市場交投最為活躍，足見其在超級富豪圈中舉足輕重的地位。品牌憑藉頂尖的搜羅與客製服務，早已深得一眾歐美名流追捧，美國饒舌天后 Cardi B、Saweetie、名媛 Paris Hilton，以至知名企業家 Keyshia Ka'oir 等人，皆為其星級主客，均曾委託品牌操刀打造獨一無二的專屬夢幻手袋。