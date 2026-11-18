香港時裝迷喜訊，再度有頂級時尚品牌在香港舉行時裝騷！日本設計師品牌 sacai 宣佈，將於年底12月13日（星期日）在香港舉辦 2027 年春夏系列時裝秀，這不僅是 sacai 首次在香港舉辦大型時裝秀，更將延續該系列於 2026 年 6 月及 10 月在巴黎時裝週發表後的極高熱度與話題性。



由日本設計師阿部千登勢（Chitose Abe）於 1999 年在東京創立的sacai，今次與置地廣塲（LANDMARK）及香港上海滙豐銀行（HSBC Hong Kong）攜手合作，將發佈SS27系列的時裝大秀選址於中環地標之一的滙豐總行大廈舉行。活動的官方宣傳照更邀請到本地殿堂級攝影師夏永康（Wing Shya）親自掌鏡拍攝，以他的視覺美學為今次時尚盛事打響頭炮。

今次香港時裝秀對 sacai 而言意義重大，不但進一步拓展品牌在大中華地區的影響力，同時亦慶祝品牌與香港長久以來的深厚關係。sacai 憑藉其擅長的解構與拼接設計，一向深受香港時裝迷愛戴，早於 2015 年便在香港中環開設首間國際零售門店，其後於 2022 年將店舖升級，遷至置地廣塲。而今次與HSBC合作，重磅選址在中環的滙豐總行大廈舉辦品牌首場香港大秀，完美呼應了品牌在本地的發展軌跡。

事實上，香港作為亞洲時尚都會，多年來一直備受國際頂級品牌的青睞，屢次成為舉辦大型時裝騷的選址。除了今次的 sacai，去年Hermes亦以啟德郵輪碼頭，作為去年發佈男裝大秀的舞台；過往 Louis Vuitton（LV）就曾選址尖沙咀 K11 Musea 旁的星光大道舉行星光熠熠的男裝系列大秀；而 Dior 亦曾多次在港辦騷，當中包括於西九龍直升機停機坪上演的 2014 春夏高級訂製系列，以及在邵氏片場舉辦的 2016 秋冬男裝秀，可見香港在國際時尚界的地位。

今次sacai的時裝秀將於香港時間傍晚 6 時舉行；而為了讓全球時裝迷都能參與其中，活動將於 sacai 的官方社交平台及其他官方渠道進行全球同步直播（日本時間晚上 7 時／巴黎時間早上 11 時／美國東岸時間清晨 5 時）。