讓全球玩家苦等超過十三年的《GTA VI》於今日（11月19日）正式震撼解鎖上線！正當全球伺服器被瘋狂擠爆之際，這股熱潮同步強勢殺入波鞋界。由 Travis Scott 領軍的 Cactus Jack 破天荒攜手 Rockstar Games 與 Nike 打造的三方聯乘 「倒勾」Air Force 1 鞋款，早在未推出前便已引發熱烈討論。Nike官方如今終於正式釋出官方實物圖，而Travis Scott亦分享了親身著用新鞋的照片，徹底點燃全球鞋迷的狂熱。



為了替這波重磅聯乘造勢，Travis Scott 親自上陣演繹 Cactus Jack x《GTA VI》x Nike Air Force 1，照片中他以一身休閒的迷彩寬褲與墨鏡造型，搭配極具話題性的粉黑白配色鞋款，慵懶且隨性地躺在一輛 1957 年 Ford Fairlane 復古名車的引擎蓋上。吸睛的粉棕雙色車身不僅與鞋款色調完美呼應，搭配隨意擺放在車旁的 Louis Vuitton 行李袋，更是將 Vice City 那份獨有的紙醉金迷與街頭奢華氣息發揮得淋漓盡致。

這次重磅推出的《GTA 6》聯乘Nike「倒勾」AF1，合共推出三款極具話題性的配色，除了極具質感的黑色皮革與白色漆皮版本外，更有一款完美呼應遊戲中 Vice City（罪惡都市）紙醉金迷視覺風格的「日落漸層」配色。細節上亦令人驚喜，鞋面上那條粉紅色的「鈔票綁帶」，極具玩味地將遊戲裡圍繞金錢與擴張地盤的核心元素，完美融入鞋履設計之中。

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鞋款細節方面絕對是誠意十足，全系列三款配色鞋身外側毫無懸念地保留了 Travis Scott 招牌的「倒勾」（Reverse Swoosh）設定，並在鞋跟處精緻繡上 Cactus Jack 的草寫字體。為切合遊戲的核心元素，鞋帶系統特別配置了專屬的 Rockstar Games 金屬銘牌；而鞋底更巧妙地融入了代表遊戲中最高通緝等級的「六顆星」設計，極具玩味地將罪惡城市的街頭美學完美融入經典鞋型之中。

發售資訊方面，Cactus Jack x《GTA VI》x Nike Air Force 1 的黑、白兩款基礎配色將於 11 月 20 日率先登陸 Selfridges，並在 11 月 21 日迎來正式發售，定價為 130 美元（約1,019港元）。至於話題度爆表的日落漸層配色，目前官方雖尚未公佈定價與發售日期，但 cactusjack.com 已表明未來必會再作限量發售，詳情需再留意官方公佈。