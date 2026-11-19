備受市場關注的奢侈品牌Louis Vuitton（LV），其位於尖沙咀K11 MUSEA的旗艦店開幕日期正式敲定。據官方確認，這座佔地達4萬平方呎、躋身亞洲最大規模門店之一的零售地標，將於12月10日舉行開幕活動。新店落戶不單擴闊品牌在亞洲的零售版圖，更勢將重塑香港高端消費的整體格局。



品牌今日稍早發佈以經典藍白配色為視覺主軸的官方活動邀請函，預告品牌將於12月10日於尖沙咀K11 MUSEA旗艦店舉行開幕活動「LOUIS VUITTON VISIONARY JOURNEYS」。是次開幕活動意味著新店將超越傳統實體銷售的框架，透過引入沉浸式品牌展覽，將LV的歷史底蘊與藝術視野融入其中。

隨著店舖實體工程接近尾聲，近期的酒牌申請紀錄披露LV在港的最新業務佈局。是次酒牌由LV北亞區款待業務總監（Head of Hospitality）Victor Bernard Judeaux 實名登記。由跨區高階管理層直接主理，突顯集團對香港餐飲及款待業務板塊的戰略重視。旗艦店預計將引入全港首家「LE CAFÉ」及「LV The Place Hong Kong」，意味著香港門店將與曼谷及首爾看齊，正式納入品牌的新一代概念地標網絡，打破單一的零售框架。

回顧「LV The Place」的品牌定位，其核心在於顛覆傳統奢侈品的銷售導向，將頂級零售、精品咖啡、高級餐飲與沉浸式藝術展覽全面整合，實踐「零售娛樂」（Retail-tainment）的創新商業模式。以今年三月於曼谷 Gaysorn Amarin 落成的首家常設店「LV The Place Bangkok」為例，店鋪精準劃分為零售精品、Le Café 咖啡空間、名廚 Gaggan Anand 主理食府及免費展覽四大區域，成功將門店轉化為具備高聚客力的文化與消費樞紐。

曼谷Louis VuittonLe Café 咖啡空間（Louis Vuitton）

選址與營運策略方面，4萬平方呎的旗艦店坐落於 K11 MUSEA 地下臨海優質地段，坐擁維港景觀及星光大道的龐大客源，其融入經典行李箱設計的施工圍板早前已成為行銷亮點。更值得市場與學界探討的是其租務安排：綜合彭博通訊社早前報導，業主新世界發展（0017）摒棄傳統的固定底租機制，改與LV簽訂按營業額分成的租賃協議。在當前的零售市道下，這種利潤共享、風險共擔的合作框架，不僅為本港商業地產提供具彈性的破局思路，更對未來高端商場的招租模式具備深遠的指標作用。