LV K11 MUSEA旗艦店幾時開?Louis Vuitton（LV）位於尖沙咀K11 MUSEA的旗艦店敲定開幕日期！品牌在11月19日發佈以經典藍白配色為視覺主軸的官方活動預告通知，揭示品牌將於12月10日於全新尖沙咀K11 MUSEA旗艦店舉行「LOUIS VUITTON VISIONARY JOURNEYS」開幕活動，意味著這座佔地達4萬平方呎、躋身亞洲最大規模門店之一的尖沙咀零售新地標，將於12月中開幕。



LV The Place是甚麼？

全新旗艦店 「LV The Place 」繼首爾及曼谷後落户香港，不單擴闊品牌在亞洲的零售版圖，同時亦將突破傳統實體銷售的框架，將頂級零售、精品咖啡、高級餐飲與沉浸式藝術展覽全面整合，實踐「零售娛樂」（Retail-tainment）的創新商業模式。

回顧「LV The Place」的品牌定位，其核心在於顛覆傳統奢侈品的銷售導向，將頂級零售、精品咖啡、高級餐飲與沉浸式藝術展覽全面整合，實踐「零售娛樂」（Retail-tainment）的創新商業模式。以今年三月於曼谷 Gaysorn Amarin 落成的首家常設店「LV The Place Bangkok」為例，店鋪精準劃分為零售精品、Le Café 咖啡空間、名廚 Gaggan Anand 主理食府及免費展覽四大區域，成功將門店轉化為具備高聚客力的文化與消費樞紐。

曼谷Louis VuittonLe Café 咖啡空間（Louis Vuitton）

LV K11 MUSEA旗艦店位置及規模

選址與營運策略方面，4萬平方呎的旗艦店坐落於 K11 MUSEA 地下臨海優質地段，坐擁維港景觀及星光大道的龐大客源，其融入經典行李箱設計的施工圍板早前已成為行銷亮點。

隨著店舖實體工程接近尾聲，近期的酒牌申請紀錄披露LV在港的最新業務佈局。是次酒牌由LV北亞區款待業務總監（Head of Hospitality）Victor Bernard Judeaux 實名登記。由跨區高階管理層直接主理，突顯集團對香港餐飲及款待業務板塊的戰略重視。旗艦店預計將引入全港首家「LE CAFÉ」及「LV The Place Hong Kong」，意味著香港門店將與曼谷及首爾看齊，正式納入品牌的新一代概念地標網絡，打破單一的零售框架。