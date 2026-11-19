一直以來，只要提起 New Balance 991，鞋迷腦海浮現的必然其「Made in U.K.」血統。其實991系列最初於2001年剛誕生的幾年間，曾一度在美國工廠生產推出 Made in U.S.A. 版本，但畢竟過去20多年來，一直堅守著由英美自家工廠製造的傳統及嚴格標準。不過今年品牌打破 991 一向堅持歐美生產的慣例，破天荒首次交由有「日本鞋神」之稱的頂級鞋匠三村仁司創立的工坊「 M.Lab」製作，推出兼具紀念意義與頂級質感的「991v1 Made in Japan」特別版。



今次日製版的靈感並非來自常規的經典復刻，而是源於 991 開發過程中的一款「夢幻原型」（Lost Proto）。這款原型機當年並未順利進入量產，但在歷經約 25 年的漫長等待後，這個塵封的構想終於化為現實中。

今次日製版亦為這款傳奇原型帶來昇華，991v1 Made in Japan 在鞋面材質選用了 LWG 金級認證的日本產頂級牛巴革（Nubuck），賦予鞋身極致柔軟且細膩的觸感。鞋舌背部與鞋領內襯更奢華地使用了觸感極佳的 Ultrasuede® 頂級人造麂皮，搭配具備高回彈與緩震機能的 Nanofront® 鞋墊，讓穿著體驗達到全新境界。

外觀上它亦忠實還原了當年原型版本的獨特細節，鞋身側邊加入了常規版沒有的四道波浪狀裝飾縫線，腳跟裁片經過重新設計，並繡上「Made in JAPAN」字樣以彰顯尊爵身分，而外底部分區塊則點綴了透明橡膠材質，為經典的復古輪廓注入一抹現代氣息。

至於今次賦予這雙傳奇鞋履嶄新生命力、讓 New Balance 放心將 991 交出海外的，是與品牌締結全球合作夥伴關係的日本頂尖鞋履工坊 M.Lab（ミムラボ）。該工坊由被譽為日本「跑鞋之神」的製鞋大師三村仁司所主理。M.Lab 過去便曾與 New Balance 深度合作，不僅打造過專業競速跑鞋 HANZO 系列，更曾以全手工縫製，將經典鞋款推向藝術品層次的天價手工鞋皇 M1300JPJ。而這一次，M.Lab 就將其頂尖工藝的應用至991v1 Made in Japan 上，每一雙均由工坊職人透過手工製成，完美體現日本匠人職魂。

與Made in U.K.之分野

與大家熟悉的 Made in U.K. 版本相比，兩者的定位與呈現有著顯著的差異。傳統的英製 991 主要誕生於英國著名的 Flimby 工廠，傳承了正統的英倫製鞋工藝，通常以高品質的豬皮絨面革（Pigskin Suede）搭配透氣網眼布，強調整體的經典運動風格與略帶革靴質感的英式休閒氛圍。而今次由 M.Lab 操刀的日製版本，則將這雙鞋從「高端休閒鞋」徹底推向了「奢華工藝品」的境界。相較於常規的生產線，M.Lab 的純手工製作帶來了更為苛求的精準度與職人溫度；頂級牛巴革的運用以及專屬的原型機設計細節，讓日製版不僅是一雙球鞋，更是將 25 年前那段「失落歷史」與日本頂級手工藝完美結合的藝術結晶。

全新New Balance 991v1 Made in Japan定價 86,900 日圓（約4,265港元），將於 12 月 15 日起在 New Balance 原宿旗艦店與日本官方線上商店正式發售。為了迎接這款重量級鞋履的到來，原宿店將率先於 12 月 4 日至 12 月 14 日期間舉辦專屬的 Try-on 體驗活動，讓鞋迷能夠搶先感受日製手工的奢華腳感。此外，凡於原宿店成功購入該鞋款的消費者，更可獲贈由 991v1 Made in Japan 同款頂級材質製作的專屬鑰匙圈，為這次的頂級收藏之旅畫下完美的句點。