《2026 MAMA Awards》日前於日本大阪京瓷巨蛋圓滿落幕，韓國天團BIGBANG的壓軸亮相再度成為眾人焦點。除了憑《BiiiG》奪得「最佳MV」（Best Music Video）及榮膺「年度音樂願景獎」（Music Visionary of the Year），三子在第二晚（Chapter 2）擔綱壓軸演出嘉賓，帶來長達 15 分鐘的表演。太陽率先獨唱〈BAD〉與〈LIVE FAST DIE SLOW〉，隨後 GD 與大聲加入，首度在現場公開表演日前最新發佈的新歌〈GiiiRIP〉及 20 周年歌曲〈BiiiG〉，將全場氣氛推至最高潮。



在這場萬眾矚目的演出中，G-Dragon的舞台造型再度引爆眾人話題，他的一頭飄逸長髮造型不但驚艷登場，更散發著強烈搖滾精神與前衛流動美學。現在就讓一物帶你深入解構G-Dragon於本屆MAMA亮相的三套舞台造型如何完美展現他的獨特美學。

暗黑軍裝美學

在首度獻唱新曲《GiiiRIP》的震撼舞台上，G-Dragon披上由日本新銳設計師Tanaka Daisuke量身訂製的黑色皮革軍裝大衣。繼《BiiiG》MV的紅色訂製服後，兩人再度攜手，以Tanaka標誌性的細緻手工與浪漫怪誕風格，打造出這件充滿暗黑色彩的立體藝術品。

（IG@mnet_mama）

服裝高聳的雙扣頸環與硬挺肩線建構出威嚴的軍事輪廓， 斜跨胸前的亮片寬帶配合腰間綴滿金屬徽章及奇異珠飾的繁複腰帶，帶來強烈的視覺衝擊。右臂的繃帶拼貼與安全針設計彷彿隱喻著經歷創傷後依然屹立的搖滾精神，而肩章垂墜的銀鏈更隨步履展現出華麗且危險的動態美，為BIGBANG的王者回歸留下最具顛覆性的視覺註腳。

野性華麗搖滾

在充滿震撼張力的舞台演出中，G-Dragon以極具視覺衝擊的造型，將其雌雄同體的搖滾魅力推向極致。造型核心的Celine 19FW動物紋大衣釋放出狂野氣息與強烈劇場感，而腳上的Chanel 26B高筒靴則大膽打破傳統男裝的刻板印象，展現出GD一貫的專屬個人美學。

配飾細節同樣彰顯其深厚的次文化底蘊，腰間的Chrome Hearts定造腰帶，成為連結組合根基與重金屬搖滾精神的象徵。配合Jacques Marie Mage墨鏡的神秘感，他疊加佩戴了Jacob & Co“Cocktail Dragon Ring”、MCI Jewelry黃鑽頸鏈及Alex Moss訂製的荊棘王冠戒指。以這些奢華配飾增加華麗細節，配合飄逸長髮，完美建構出叛逆又搖滾的野性形象。

（IG@mnet_mama）

豐富細節演繹奢華

在憑《BiiiG》獲頒「最佳MV」獎座的造型中，GD完美展現出駕馭華麗疊搭與流動美學的深厚功力。以Tom Ford FW26西裝外套為視覺中心，內搭同品牌“Crepe de Chine Paisley Print”襯衫與印花絲巾，透過絲質面料的柔和垂墜感，巧妙打破傳統正裝剪裁的剛硬邊界。

細節的符號學處理更成為強化其巨星氣場的關鍵語彙。他隨性將Chanel太陽眼鏡架於頭上，指間極具張力地佩戴Jacob & Co.鑲嵌44.25克拉藍色托帕石的“Cocktail Dragon Ring”，其命名宛如對其身份的具象化隱喻。輔以Pomellato經典耳環點綴，他將各大頂級品牌的奢華元素解構重組，化作專屬的時尚表述，完美呼應手握獎座時游刃有餘的王者姿態。