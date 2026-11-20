繼德國及北京巡迴展出後，保時捷「Raceborn 保時捷賽車運動 75 周年主題展覽」正式登陸香港，由即日至11月30日在灣仔保時捷旗艦陳列室盛大舉行。展覽將品牌「生於賽道」的核心理念化作橫跨三層樓的沉浸式體驗，結合經典戰車列陣、歷史展覽、模擬器挑戰及專屬咖啡廳，帶領車迷深入探索保時捷如何將 75 年來的賽道經驗轉化為推動跑車創新的力量。



自 1951 年保時捷 356 SL 於 Le Mans 24 小時耐力賽奪冠以來，品牌已在全球頂級賽事中累積逾三萬場勝利，這段輝煌歷程將在是次香港站中生動重現。

整個探索之旅由一樓的「啟程探索」展開。參觀者可在週末於接待處領取「Raceborn Passport」賽車執照，並率先欣賞包括保時捷 997 GT3 RS 4.0 及捷成車隊盃賽賽車在內的經典名駒，感受賽道工程與跑車設計的緊密連繫。收集印章的互動設計貫穿全場，為這場跨越時空的賽車文化之旅增添了豐富的參與感。

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二樓的主題展區是展覽的核心，透過四大篇章完整回顧保時捷的競速傳奇。第一篇章「耐力賽淬煉」細數品牌在 Le Mans、Sebring 及 Daytona 等頂尖耐力賽中的霸主地位，展現其卓越的機械可靠性；第二篇章「公路賽詩篇」帶領車迷重溫 Targa Florio 及泛美公路賽的黃金年代，揭示 Targa、Carrera 及 Panamera 等傳奇車名背後的賽道淵源。第三篇章「全地形征服」展示了 911、959 及 Cayenne 在冰雪與沙漠等極端拉力賽事中的強悍實力；最後，第四篇章「傳承與未來」則以 911 Cup 及屢獲殊榮的 99X Electric 電動方程式賽車，宣告保時捷在客戶賽車與純電賽車領域的持續創新。

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在充分感受了 75 載的歷史底蘊後，參觀者可前往三樓，親身坐上模擬賽車投入「極速挑戰」，在單圈計時賽中測試駕駛技術並角逐排行榜名次，體驗極致的速度與專注力。完成所有指定環節並集齊印章的車迷，最終可於週末限定開放的 Raceborn Café 免費換領一杯專屬咖啡，在充滿賽車氛圍的愜意空間中，為這趟熱血的探索之旅畫上圓滿句號。

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