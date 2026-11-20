JR東日本（JR-East）的Suica西瓜卡原有吉祥物企鵝，在服役25年後，將於明年3月與大家圓滿告別。而接班人日前亦終於在網民熱烈投票下誕生，由一隻設計神秘而特別的「紫色兔子」，以過半數的86萬票接棒成新一代西瓜卡吉祥物。雖然高票當選，不過其鮮豔紫色與奇特笑容，令角色一出道就被日本網友戲稱為「毒兔子」（毒うさぎ），甚至嫌棄牠「詭異」、「好像會吃人」。除了網路上各種惡搞與迷因二創外，連日本潮流品牌亦加入戰團推波助瀾，日本街頭潮牌FR2（Fxxking Rabbits）於新吉祥物發布當晚就火速發佈致敬紫色兔子的「FR2 Poison Rabbit Tee」，將這隻自帶迷因體質的全新 IP 推向了潮流最前線。



這隻當選Suica卡全新吉祥物的神祕紫兔，由插畫家世戶弘明（世戸ヒロアキ）設計，修長雙耳象徵「傾聽周遭與旅客的心聲」，跳躍的姿態則代表「勇敢朝向未來躍進」；而選用紫色，是因為希望將象徵「安心順暢」的藍色，及代表「熱情感動」的紅色融合。隨著愈來愈多網民自發進行惡搞與二創，紫兔的詭異感逐漸被解讀成「醜怪可愛」（キモカワ）的代表，以魔性魅力反而吸引了一票死忠粉絲，終令其脫穎而出。

而FR2光速惡搞致敬的「FR2 Poison Rabbit Tee」，備有黑、白兩色，處處充滿品牌標誌性的戲謔細節。翻看單品正面，左胸處印有惡搞自 JR 經典商標的「ER」字樣，下方更一本正經地寫著「FR2東日本」，從一開始就確立這場反叛的基調。

而單品的精髓，全集中在背面的大型圖像上。FR2 並沒有直接使用官方的紫兔，而是讓品牌那隻極具代表性的紅眼白兔，穿上了這件「毒兔」的紫色人偶服，並將那顆古靈精怪的紫色兔頭夾在腋下，露出真身，彷彿在向世人宣告，FR2 才是這場兔子熱話幕後的真正主角。

更絕妙的是圖案下方的文字，品牌將其招牌口號「頭狂色情兔」，刻意改寫為呼應主題的「頭狂紫情兔」，配合紫色的「F**KING RABBITS」拱形字樣，令新品既有玩味創意，同時充滿街頭叛逆感。以預售形式登場的新Tee定價9,900日圓，預計12月中旬發貨，如果各位剛好是Suica卡新吉祥物的粉絲，可透過其官網連結預訂。