Nike宣布強勢回歸F1！雙方已簽定長期合作協議，Nike將於2027年起取代Puma，成為F1官方服裝及制服供應商，並推出 F1 主題系列服飾。其中首個 F1 x Nike 聯乘系列現正舉行的拉斯維加斯大獎賽（Las Vegas Grand Prix）期間登場。各位F1車迷可於凱撒宮的 Nike 拉斯維加斯店，以及拉斯維加斯威尼斯人度假村的 F1 Hub 選購該系列。



今次是Nike 24年後，正式強勢回歸F1。Nike早於1996年就曾與F1車隊合作，當時「車神」米高舒密加（Michael Schumacher）加盟法拉利車隊（Ferrari），Nike隨即為其度身打造專屬賽車鞋。這段合作關係一直維持至2002年，由意大利品牌FILA接棒成為車隊供應商告終，亦標誌著Nike當時在F1的參與暫告一段落，直至現時才重新出發。

Michael Schumacher Ferrari Nike Racing Shoes | Size 9（sothebys）

交融賽車元素與現代運動美學

緊隨雙方宣佈合作同步首發的 Nike x Las Vegas Grand Prix 限定系列，專為拉斯維加斯大獎賽打造，產品涵蓋服裝、鞋履及配件，將賽車運動的速度、能量與態度融入服飾設計，讓源自賽道的獨特風格，成為日常穿搭的一部分。

系列的焦點單品包括一款拼接皮革袖管的黑色棒球外套，衣身飾有 Nike 標誌獎盃、銀色賽車刺繡徽章及大獎賽官方標誌；同時配備一款印有螢光黃F1賽車及「SAMPLE PROPERTY OF NIKE NOT FOR RESALE」字樣的白色T恤。此外，系列亦涵蓋拉鏈外套、賽車手套、針織帽及綴有螢光黃細節的運動鞋等多款黑色運動服飾，整體設計充分展現頂尖賽車元素與現代運動美學的深度交融。

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專屬車隊的限量聯乘預熱

其實在正式宣佈全面回歸前，Nike其實已透過極罕有的聯乘動作為重返賽場熱身。品牌早前特意為迎來首場邁阿密主場戰的 Cadillac F1 車隊，打造了專屬的「Cadillac Dunk」特別版波鞋。該鞋款全球僅限量生產兩對，專為車隊班主 Dan Towriss 及妻子 Cassidy Towriss 獨家訂製，極具話題性。