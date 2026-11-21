日本街頭品牌 WTAPS 與專業運動鞋履品牌 HOKA 繼2024年再度合作，帶來以 Speedgoat TS 鞋款為核心的全新聯乘系列。值得留意的是，與上次雙方首度聯乘相比，今次WTAPS 於企劃中刻意淡化品牌標誌性的軍事色彩，轉而探索更純粹的運動機能美學。



企劃的焦點之作 WTAPS x HOKA Speedgoat TS，奠基於 HOKA 標誌性的越野跑鞋 Speedgoat 7。型號中的「TS」源自 HOKA 旗下的 Stealth/Tech 支線，系列向來致力於將高性能運動鞋款重塑為切合都會日常穿搭的材質與配色。新作完整保留 Speedgoat 系列引以為傲的厚實中底，以及具備頂級抓地力的 Vibram® Megagrip 大底，確保其在嚴苛山野環境下的穩定性與推進力；鞋面則迎來全面重構，捨棄原有設定，改以複合層疊結構配搭輕薄機能面料，為原版輪廓賦予更豐富的立體層次。

近年WTAPS在單品設計明顯淡化了以往最標誌性的軍事風格，而今次與HOKA的聯乘亦沒有如上次合作般用上軍綠色。今次鞋款兩種配色之中，其中一款以猶如混凝土般的灰白為主軸，並於中底及後跟拉環處注入紫紅細節，這種打破品牌常規色譜的跳色配置，為鞋款帶來了意想不到的視覺碰撞效果。

另一款則以純黑、白與火山灰交織，回歸 WTAPS 一貫低調洗鍊的街頭本色。兩款鞋身均俐落地點綴上品牌標誌及經典標語「VISUAL UPARMORED」，自然融合雙方對性能與美學。

鞋履以外，今次聯乘系列亦涵蓋針對實地機能而設的專業配件。Hoka Trail Run Vest 8L 越野跑背心集結輕量化、高舒適度與卓越收納效能，其設計細節均歷經全球多項嚴苛賽事驗證；而 Trail Run Hat 運動帽則採用緻密透氣的網眼材質打造，配合便於調節的短帽簷設計，大幅提升穿戴靈活性。

WTAPS x HOKA最新聯乘系列預計於11月27日正式登陸WTAPS官網、香港1881 Heritage專門店、日本指定門店，Speedgoat TS 定價為 23,000 日圓（約1,134港元），而Hoka Trail Run Vest 8L 為 26,000 日圓（約1,281港元），Trail Run Hat 則為 6,300 日圓（約310港元）。