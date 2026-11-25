法拉利（Ferrari）在西班牙巴塞隆拿—加泰羅尼亞賽道舉行的2026年年終嘉年華（Finali Mondiali）上，同場發表公路版296 Challenge Stradale 及純賽道版296 Challenge Evo。兩款承襲客戶賽車技術的新車均取消混合動力系統，改為搭載無摩打輔助的2,992 cc 120度夾角雙渦輪增壓V6引擎，主打輕量化與高下壓力表現。



法拉利（Ferrari）在西班牙巴塞隆拿—加泰羅尼亞賽道舉行的2026年年終嘉年華上，同場發表公路版296 Challenge Stradale 及純賽道版296 Challenge Evo。（Ferrari官網圖片）

兩款承襲客戶賽車技術的新車均取消混合動力系統，改為搭載無摩打輔助的2,992 cc 120度夾角雙渦輪增壓V6引擎，主打輕量化與高下壓力表現。（Ferrari官網圖片）

棄用混能系統 車重降至1,330公斤

移除摩打及混能組件後，合法上路的公路版296 Challenge Stradale較普通版296 GTB大幅減重140公斤，淨重降至1,330公斤，達到與純競技版看齊的1.99公斤／匹馬力重量馬力比。新車引擎於8,000轉時可輸出670匹馬力，配搭8速雙離合器波箱，令油門指令得以最直接的機械方式傳遞至後輪；車身內外亦採用外露式技術組件設計，凸顯賽車取向。

新車引擎於8,000轉時可輸出670匹馬力，配搭8速雙離合器波箱，令油門指令得以最直接的機械方式傳遞至後輪；車身內外亦採用外露式技術組件設計，凸顯賽車取向。（Ferrari官網圖片）

空力套件升級 下壓力大增72%

空氣動力學與底盤調校方面，296 Challenge Stradale配備固定式尾翼、頭唇分流器、側擾流翼片、空氣動力學阻尼器、渦流發生器及全封閉式底盤，在時速250公里下可產生617公斤下壓力，較296 GTB急升72%。全車系在所有Manettino行車模式下均標準配置ABS Evo系統，以強化循跡煞車穩定性，並原裝配備Pirelli P Zero R輪胎，另提供賽道取向的P Zero Trofeo RS供車主選配。

全車系在所有Manettino行車模式下均標準配置ABS Evo系統，以強化循跡煞車穩定性，並原裝配備Pirelli P Zero R輪胎，另提供賽道取向的P Zero Trofeo RS供車主選配。（Ferrari官網圖片）

賽道版Evo馬力升至700匹 備戰2027挑戰賽

至於純賽道版296 Challenge Evo，其引擎輸出進一步調高至7,500轉產生700匹馬力（每公升容積輸出達234匹），配搭7速雙離合器波箱及可調式空氣動力學套件。新車最大下壓力較標準版296 Challenge提升12%（時速250公里時額外增加100公斤），並可選配減阻4%的Low Drag套件、將車尾高度調高10毫米（高速行駛時可增加約30公斤下壓力），以及附設獨立冷卻系統的高性能傳動軸。

受惠於重新調校的循跡控制系統、電子差速器、優化的煞車踏板行程及全新賽車儀錶板，296 Challenge Evo在意大利穆傑羅賽道（Mugello）的單圈時間快了0.8秒，將用作應付2027賽季法拉利挑戰賽（Ferrari Challenge）於穆傑羅等分站新增的40分鐘耐力賽制。