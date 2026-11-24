Saint Laurent 與 Levi's 聯乘的 501 牛仔褲實物照，近日在社交平台上意外曝光，旋即引起潮流界熱議。雖然兩大品牌至今尚未正式官宣，但這場合作之所以極具話題性，除了本身兩個品牌合作本身已充滿驚喜，更重要的是雙方過去曾有過一段不愉快的商標，由一度對簿公堂到今日化敵為友，令今次聯名倍受矚目。



2018 年底，Levi's 一度在美國加州入稟控告 Saint Laurent 侵權，指對方在牛仔褲後袋邊緣垂直縫上的黑色小布標，與Levi’s標誌性的「小紅旗」非常相似，容易令消費者誤以為雙方聯乘。雙方於 2019 年庭外和解，如今事隔七年竟傳出「弄假成真」正式合作，這種戲劇性轉折無疑為今次聯乘進一步增添話題度。

從網上流出的實物圖所見，今次聯乘以 Levi's 最具代表性的 501 經典直筒剪裁為藍本，最顯眼的雙品牌字樣印在可拆除的後袋紙卡上。目前曝光了的三款洗水色調，分別是淺藍水洗、中度水洗以及經典黑色，兩款藍色丹寧在臀部與褲縫邊緣均造出自然的褪色做舊效果，質感相當討好，貫徹 Saint Laurent 一貫冷冽、低調的法式搖滾美學，將高級時裝的細膩工藝悄悄融入美式丹寧之中。

細節上，當初雙方爭議的後袋側小紅旗自然獲得保留，並用上代表古著的Big E字眼「LEVIS」；口袋的左上角精緻地繡上了金色 YSL 刺繡標誌，金屬撞釘亦刻有「Saint Laurent Paris」字樣，在致敬經典與彰顯法式奢華之間拿捏得恰到好處；當然少不了褲頭後方的經典雙馬皮牌，下方亦壓印了「SAINT LAURENT」字樣。

這批未經官方證實的照片已引起時尚界熱議，其中著名時尚監督帳號 Diet Prada從品牌高層變動的角度剖析事件。有別於其他奢侈品牌積極聯乘催谷銷量，過去執掌 Saint Laurent 長達十年的前創意總監 Anthony Vaccarello 一向極力維護品牌的高冷形象，對商業聯名相當抗拒。但隨著他近期離任，外界亦關注 Saint Laurent 是否希望藉此試探消費者對聯名商品的接受程度。

至於一眾時裝迷最關心的發售詳情，截至目前，Saint Laurent 與 Levi's 雙方依然保持沉默，因此未有正式的發售日期等資訊，但有率先接觸聯名牛仔褲實物的網紅拍下今次聯名牛仔褲的價錢牌，定價為$950美元（約7,450港元），比起標準版一條 Levi's 501 約為 70 至 80 美元的定價，瞬間飆升逾 13 倍。外界亦盛傳，該聯乘系列最快將於12月初登場，有興趣入手的讀者唯有耐心靜待品牌稍後的正式公布。