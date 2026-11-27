今次買MoonSwatch前，要先留意瑞士天氣？ Swatch 與 OMEGA 聯乘的 Bioceramic MoonSwatch 系列趕在入冬前再度出手，今次帶來全黑造型的「MISSION TO EARTHPHASE - SILVER SNOWFLAKE」。這款新作不單止與去年全白版Cold Moon黑白對照相映成趣，發售玩法亦同樣有性格，將於 11 月 27 日星期五Black Friday當日首發後至 27 年 3 月 20 日期間，只限「瑞士落雪」的日子才可買到。換言之，錶迷想入手除了要緊盯Swatch門市的動向，亦要不時透過 Swatch.com 追蹤瑞士當地的天氣情況。



這款新作的最大賣點，落在錶盤上首次換上銀色飾面的月相顯示器。月相盤除了印有 Snoopy 世界風格的滿月圖案外，另一端刻有一枚雪花，而且每一隻錶的雪花紋路都絕不重複。廠方透過專屬數碼程序生成數以百萬計的雪花設計，再逐一抽取並以鐳射刻印在月相盤上，令這枚量產的潮流聯乘錶款，意外多了一份接近「獨一無二」的收藏趣味。

翻看錶盤佈局，品牌向來拿手的彩蛋與致敬細節依然塞得滿滿。與月相呼應的是系列獨有的地相（Earthphase）顯示器，星空背景上的卡通風格地球圖案特意多添了一塊白色區域，意指白雪覆蓋的瑞士，呼應品牌的瑞士根源。9 點鐘位置繼續由 Snoopy 與 Woodstock 坐鎮，而 11 點鐘位置則藏有兩塊迷你滑雪板圖案，向經典的 OMEGA Speedmaster Apollo 11 50th Anniversary Limited Edition 致敬。

如果把腕錶放到紫外光燈下，還會看到不少隱藏驚喜，不但地球海洋會透出藍光，代表瑞士的雪地呈現青綠色，連 Snoopy 身旁的雪花細節亦會泛起青檸綠光，加上錶盤本身還藏有藍光 UV 墨水細節，以及時標與指針尖端的 A 級 Super-LumiNova 藍光夜光塗層，夜間觀賞度極高。

規格方面，型號 SSXO1B701 維持了系列一貫的佩戴手感，採用 42 毫米黑色 Bioceramic 生物陶瓷不對稱錶殼，厚 13.75 毫米，上下錶耳間距 47.3 毫米，搭配黑色太陽放射紋錶盤、防刮「Dot over 90」測速儀錶圈及黑色橡膠 VELCRO 魔術貼錶帶。錶面採用中央刻有「S」字樣的生物來源盒形防刮錶鏡，內載具備月相、地相及計時（僅限秒）功能的石英機芯，防水性能達 3 巴，錶背則保留了任務宣言及地球靈感電池蓋。

這枚新作將於 11 月 27 日起，於全球有售 Bioceramic MoonSwatch 系列的指定專門店上架，換言之香港所有Swatch門市都可買到；只是買錶前記得要上Swatch頁面check瑞士天氣，以官方公佈有否下雪作準。各位想買到這片專屬雪花全黑MoonSwatch，看來今個冬天要就多祈禱瑞士天氣夠冷了。