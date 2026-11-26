各位CHIIKAWA粉絲注意！旺角MOKO新世紀廣場2樓的「CHIIKAWA SHOP in HONG KONG」二樓店，由本來的魔法少女主題換上可愛新裝，11月27日起以全新「Chiikawa Clinic」可愛診所主題示人。店內不但換上全新醫護主題佈置及打卡位，更會與日本同步發售逾百款全新系列周邊，讓本地粉絲零時差掃貨兼打卡。



立體護士造型角色首登場 發掘店內隱藏打卡位

全新「Chiikawa Clinic」主題以可愛診所為設計靈感，店內處處可見吉伊卡哇、小八及兔兔等角色換上醫護造型的可愛模樣。是次主題更新更特別設有立體護士造型角色首次登場，配合牆身、地面及貨架上的多個主題插畫與場景佈置，粉絲在選購心水商品之餘，不妨細心發掘場內的隱藏打卡位。

與日本同步發售 精選逾百款醫護系列周邊

今次同步推出逾百款日本直送及官方授權的「Chiikawa Clinic」系列新品，涵蓋毛絨公仔、盲盒及日常實用小物。當中必搶的毛絨公仔吊飾每款售價為港幣108元至130元，而透明收納袋及串珠掛繩則分別售港幣130元及每款108元。

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如果喜歡入手小物或享受抽盲盒的樂趣，場內亦有每抽港幣30元的迷你收納盒盲盒、每抽35元的亞加力立牌盲盒，以及售價均為港幣40元的Chiikawa Clinic磁貼和卡套，讓粉絲輕鬆入手心頭好。

初期實行人流管制 12月1日Klook開搶第二輪名額

為確保參觀體驗及縮短現場輪候時間，「CHIIKAWA SHOP in HONG KONG」二樓店於初期將實施人流管制，並透過Klook網站分階段開放預約入場，名額有限，先到先得。

第二輪入場名額將於12月1日（星期二）上午10時起正式開放預約，適用於12月4日至12月10日入場。有意朝聖的粉絲屆時可經由 Klook預約連結登記名額；至於12月11日及其後的入場安排，官方將於Instagram帳號（@chiikawa.shop.hk）另行公布，大家記得密切留意。