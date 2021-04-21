AIGLE聯乘FAGUO法國環保時尚　帶出可持續發展戶外機能潮流設計

撰文： 黃沛鵬 最後更新日期： 2021-04-21 19:18

環保時尚大流行，不少品牌也拓展可持續發展設計。 來自法國的AIGLE，早已將時尚潮流與社會責任連線，最新跟同鄉FAGUO的聯乘系列，除了使用回收物料的時尚單品外，還為是次合作進行綠化計劃，每生產一件產品便會種植一棵樹木，時尚地愛護地球。

AIGLE與FAGUO是志同道合的聯乘合作（AIGLE）

一直以來，AIGLE揀選聯乘合作對象有份堅持和執著，並非純粹只為製造話題，而是講求雙方理念一致。說到環保，AIGLE與FAGUO可謂志同道合，AIGLE的日常服飾講求工藝、功能、耐用，當中可持續性、回收物料同樣是品牌發展重點；至於今次被選中合作的FAGUO，雖然2009年才成立，但短短日子已成功建立綠色形象，致力研究應對氣候變化的產品之餘，也提高業務過程的透明度。

《一物》編輯部嚴選聯乘單品：

FAGUO JKT W外套 HK$2,480（AIGLE）

是次AIGLE聯乘FAGUO系列，是應對氣候變化的設計，藍色男女裝外套是焦點單品，男裝帶點Military素材的多袋實用設計，女裝則以魚尾下襬來展現輕盈Feminine美感，兩款皆以再生布料設計，輕巧並具備潑水功能，同是緊貼Urban Outdoor潮流，上班、上山也適宜；至於印上AIGLE與FAGUO兩款Logo的中性T-Shirt與衛衣，也是適合現時季節之選。水靴是AIGLE著名單品，今次聯名橡膠靴，在AIGLE經典鞋款中注入年輪樹紋印花設計，充滿大自然氣息；而Unisex的球鞋，外在是70、80年的Classic復古風格，內在則是透氣的速乾鞋墊內裡和專利的Flexway®鞋底，結合新舊優點。

按圖看整個聯乘系列單品設計：

+ 5 + 5 + 5

聯乘系列製作所採用有機及回收循環再造的棉、橡膠及聚酯纖維物料均符合國際再生標準的可循環材料，並由回收的塑料膠樽製造，可見AIGLE與FAGUO有著共同目標，減少CO2排放，並抵消剩餘的二氧化碳，所以除了一系列服飾單品外，是次聯乘更特意建立「AIGLE x FAGUO森林」，每生產一件產品，雙方將會合力種植一棵樹木，在法國位於中央盧瓦爾河谷地區 (Center-Val de Loire ) 的Saint-Laurent及La Ferté-Imbault森林中一共種植超過13,000多棵樹木， 務求建構出法式環保時尚風味的同時，積極參與實踐綠化計劃。

是次聯乘特意建立「AIGLE x FAGUO森林」，每生產一件產品，雙方將會合力種植一棵樹木。（AIGLE）

回顧AIGLE過往的聯乘例子，像跟英國設計師品牌Nigel Cabourn合作，把這位擅長工裝、軍服製作的復古匠人氣息，帶到AIGLE的戶外機能性服飾之中；至於夥拍法國同鄉品牌KOCHÉ，完美結合機能設計、高級時裝、街頭文化。在這個聯乘多得泛濫的年代，仔細尋覓適合品牌核心價值的合作對象，這份堅持甚為難得。

AIGLE先後跟Nigel Cabourn和KOCHÉ製進行聯乘合作（AIGLE）

AIGLE是百多年歷史老字號，卻沒有故步自封，反之緊貼時尚步伐，今年年初品牌在法國註冊為一家以目標為導向公司（Purpose Driven Company），致力推動可持續發展時尚。品牌愛護大自然，也守護動物，為提倡BYOB鼓勵自備購物袋，顧客如需要提取紙袋AIGLE將收取的HK$1，有關收費款項將全數100%捐助WWF（世界自然基金會香港分會），作環境保育及教育發展用途。小小的改變可帶來很大的不同！從改變日常的細微習慣開始，於購物時自備環保購物袋，讓我們一同打造一個可持續發展的時尚衣櫥！

AIGLE提倡BYOB鼓勵自備購物袋，顧客如需要提取紙袋AIGLE將收取的HK$1，有關收費款項將全數100%捐助WWF（世界自然基金會香港分會），作環境保育及教育發展用途。（AIGLE）

AIGLE一直支援鳥類保育工作，上星期更響應WWF嘅義工服務，請來《全民造星III》的Manson張進翹及一班AIGLE的員工在米埔自然保護區進行義工服務，合力清除有「植物殺手」之稱嘅外來入侵性攀藤植物– 薇甘菊，透過接觸大自然增強大眾對環境保護的意識，有趣的是法文AIGLE是英文Eagle的意思，即是鷹，可見品牌跟鳥類早已結下不解之緣。

INFO

AIGLE 圓方最新概念店

地址：尖沙咀圓方1樓1103號舖

電話：+852 2196 8698

網站：https://bit.ly/3ssgzpv