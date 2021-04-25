【Alber Elbaz】傳奇設計師離世　曾是接替老佛爺CHANEL主帥大熱

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-04-25 19:31

悲報！Alber Elbaz逝世，享年59歲。 權威時裝媒體WWD剛剛傳來消息，以色列時裝設計師Alber Elbaz昨天（4月24日）於巴黎醫院與世長辭，這個悲痛的消息已經得到最新合作夥伴Compagnie Financière Richemont證實，死因並沒有正公開，但有傳是因染上新冠肺炎離世。

Alber Elbaz 1961-2021（Getty Images/ 01製圖）

作為當代其中一位最有名的設計師，Alber Elbaz最輝煌的設計生涯，一定是Lanvin擔任創意總監的時期莫屬。當年他與台灣投資者王紹蘭雙劍合璧，將當時風雨飄搖的LANVIN ，重新變革成如日中天的法國品牌，更成功與H&M合作推出聯乘系列，大獲好評，更曾一度傳出會接Karl Largerfeld的棒，成為CHANEL新一任領頭人，雖然最終沒有成事，而他亦離開了Lanvin，但久休數年的他，上年宣告加盟奢侈品集團Richemont，成立新公司AZ Factory，本來叫人興奮莫名，現在卻突然離世，實在令人倍感震驚及婉惜。



重溫Alber Elbaz經典往事：