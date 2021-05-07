Mango首推家居用品系列　親民價地中海情調比ZARA Home更吸引？

撰文： 陳清揚 最後更新日期： 2021-05-07 16:03

視ZARA為競爭對手的快時尚品牌Mango，近日亦首推家居用品系列，試圖以充滿地中海情調的Mango Homeware Line分一杯羹。

Mango近日推出首個家品系列（Mango）

老實來說，縱使Mango在歐美地區的人氣不算太差，但始終無法在香港引起注意，本地的門店數量亦於近年逐步減少。然而，這個來自西班牙的快時裝品牌卻從不打算棄權，除了兩年前更於巴塞隆拿近郊地區增設高自動化工廠，藉以加快整個供應鏈步伐及縮短出貨時間之外，亦參考了對手ZARA的策略——減少補充庫存數量、以新系列取代售罄款式，藉此吸引消費者。

Mango Homeware Line以米色、大地色、湖水藍色等自然色系為主。（Mango）

在上述的改變之下，Mango的銷量亦逐見增長，品牌亦愈見愈勇，近日更加推首個自家家居用品系列Mango Homeware Line，誓要分一杯羹。



Mango Homeware Line單品一覽：

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首個系列現已上架。從圖片可見，整個Mango Homeware Line以米色、大地色、湖水藍色等自然色系為主，加上簡約的格紋及間紋，極具地中海的休閒感覺。Mango今回更一口氣推出Homewear、Bedroom、Living Room、Bath、Candles and Aromas五個類別的單品，每個類別均有多款不同產品，極多選擇。更特別的是整個系列均採用可持續發展的物料製作，一眾環保分子絕不能錯過。



按圖看Mango Homeware Line的Homewear服：