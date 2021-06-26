【CHANEL No.5香水 100周年】本地限時展覽　FACTORY 5系列玩黑白

撰文： 陳清揚 最後更新日期： 2021-06-26 17:08

2018年1月，CHANEL以品牌香水No.5為主題，於PMQ開設限時展覽《Mademoiselle Privé》，吸引無數鍾愛香奈兒的支持者入場潮聖。 相隔三年多，CHANEL為慶祝No.5一百歲誕辰，將於中環開設CHANEL FACTORY 5 期間限定香水工廠，展示No.5跨世代的傳奇魅力。

在這個幾乎所有時裝品牌、甚至連時尚名人都出香水的時代，一支追求水準及擁有故事的香水便更見吸引。而CHANEL No.5便是芸芸香水中，不可撼動的奠堂級存在。

CHANEL NO.5是品牌經典產品之一（CHANEL）

CHANEL No.5由調香師Ernest Beaux於1921年調配而成，當中包含不下130種香精，使之香氣耐聞且極富層次。No.5自面世起便備受愛戴，其後在女星瑪麗蓮夢露的加持下更成為世上最受關注的香水。事至今日，No.5的地位依舊，據說品牌每隔半分鐘便能賣掉一瓶CHANEL No.5。

適逢今年是NO.5創立100周年，品牌以這瓶傳奇香水為主題開設CHANEL FACTORY 5期間限定香水工廠。（CHANEL

適逢今年是No.5創立100周年，品牌早前就以這瓶傳奇香水為主題，設計出全新珠寶系列，為No.5賦予最新面貌。除此之外，品牌亦將設立FACTORY 5環球期間限定香水工廠，以及推出FACTORY 5限定系列，以香水及珠寶以外的形式恭賀百歲誕辰。

FACTORY 5系列以簡約的黑白兩色設計登場（CHANEL）

FACTORY 5香港區展覽將於本月29日至7月23日舉行。展覽以品牌經典黑白雙色作主調，展示No.5的生產程序。而在FACTORY 5限定系列中，品牌將No.5獨有的香氣注入日常用品之中，為大家帶來No.5氣味香氛精油、乳霜、沐浴乳等17款單品。系列包裝同樣及黑白為主，今回CHANEL更特意顛覆各種用品的包裝：如沐浴球藏於茶葉罐、沐浴乳藏於油漆筒等，別具風情。

展覽需事前於網上登記預約，大家記緊把握良機，細味今次CHANEL為香港帶來的限量展覽及系列了。

INFO

地點：中環皇后大道中8號地下

日期：2021年6月29日至7月23日

時間：10:00 - 21:00 (星期日至四)；10:00 - 22:00 (星期五至六)