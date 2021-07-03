UNIQLO聯乘動畫導演細田守　《穿越時空的少女》紺野真琴穿上身

撰文： P Yue 最後更新日期： 2021-07-03 10:00

繼與森山大道合作的「Daido Moriyama UT」後，UNIQLO最新一輪的UT系列再次迎來重磅級的聯乘，與日本動畫名導細田守合作，推出他的人氣作品系列「MAMORU HOSODA ANIMATION WORKS UT」，當中就包括了《穿越時空的少女》、《夏日大作戰》、《怪物的孩子》，以及未上映的新作《龍與雀斑公主》。

繼與森山大道合作的「Daido Moriyama UT」後，UNIQLO UT將與日本動畫名導細田守聯乘，推出以四部動畫為主題，共六款設計的「MAMORU HOSODA ANIMATION WORKS UT」系列。（UNIQLO）

為慶賀日本動畫名導細田守即將上映的《龍與雀斑公主》，UNIQLO UT系列與細田守合作推出動畫主題的系列「MAMORU HOSODA ANIMATION WORKS UT」，一共推出了六款T恤，新作品《龍與雀斑公主》就囊括了其中三件，此外還有2006年上映，描述高中少女紺野真琴的跳躍時空之旅的《穿越時空的少女》；2009年上映，以家族為主題而結合科幻題材的作品《夏日大作戰》；以及在2015年上映，人類和怪物穿越現實與異世界的《怪物的孩子》，也各有一件T恤推出。

作為本系列中重點推出的《龍與雀斑公主》，是繼《數碼寶貝大冒險：我們的戰爭遊戲!》和《夏日大作戰》後，再一部與互聯網題材有關的作品，講述住在鄉下的主角小鈴進入網路世界「U」，遇上另一角色「貝兒」的故事。

2006年上映的《穿越時空的少女》，相信是許多細田守迷心中的經典。（UNIQLO）

而在這次UT系列的三件《龍與雀斑公主》T恤中，原來已暗藏了劇情的提示，尤其是黑色款的T恤，上面就印著的龍形神秘角色，而即使在動畫的官網也還沒有公布這個角色的細節，可能要等到7月16日電影上映時才能揭曉。至於這個「MAMORU HOSODA ANIMATION WORKS UT」則訂定在8月2日推出，細田守的粉絲們不要錯過！



按圖看細田守UT系列設計細節：