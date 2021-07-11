Moncler Genius重磅聯乘藤原浩第五回　姜濤完美示範黑色時尚美學

撰文： 黃沛鵬 最後更新日期： 2021-07-11 06:00

Moncler Genius的聯乘系列不斷製造驚喜，每每成為時尚界熱話，第五次跟日本潮流教父藤原浩的Fragment Design合作，再作新突破，以黑色為基調，混入東京街頭文化與城市機能設計，加上誇界聯乘項目，創作出一系列時尚新品。 姜濤亦親身穿上7 Moncler Frgmt Hiroshi Fujiwara系列，成功帶出黑色穿搭的時尚美學。至於要了解最新系列的設計細節，就要先了解以下三大元素。

HANTIUM羽絨外套 HKD 13,900（7 Moncler Frgmt Hiroshi Fujiwara）

第一元素：黑色基調



今回7 Moncler Frgmt Hiroshi Fujiwara系列，藤原浩決意黑色元素發揚光大，整個系列以黑色為核心，由羽絨、工裝外套，到衛衣、針織，以至各款帽子，全是用上黑色設計，當中最受注目的無疑是以今季標語“WORLD OF MONCLER”為概念的羽絨外套，衫身背部印上簡寫「WOM」標誌，那白色的「W」和「M」字母和以地球代表的「O」，第一眼看到時已甚為搶眼，內裡亦暗藏奧妙，從上下左右不同角度去看，都可看到「WOM」，有趣也有意思，相信是潮流人搶購的首要目標。

針織衛衣 HKD6,150（7 Moncler Frgmt Hiroshi Fujiwara）

黑魂配色一直是日本潮流重要元素之一，作為日本潮流教父兼聯乘之王，藤原浩對黑色當然有著濃厚情意結，其初代品牌Goodenough到Fragment Design，從不泛黑色單品，好些聯乘合作也是以黑為賣點，可見教父對這顏色的鍾愛。雖然7 Moncler Frgmt Hiroshi Fujiwara系列大部份單品是黑色主調，但配上光亮、暗啞等不同的黑色色系，以及Layering穿搭，成功帶出層次分明的美感，可見藤原浩對黑色設計已到神級境界。

姜濤演繹7 Moncler Frgmt Hiroshi Fujiwara系列（7 Moncler Frgmt Hiroshi Fujiwara）

7 Moncler Frgmt Hiroshi Fujiwara系列的日系潮流DNA來到姜濤身上，同樣流露出有型有格的氣味，日常在影視音樂節目中不時見到姜濤親切可愛的一面，今次換上Moncler Genius聯乘藤原浩的新系列後，則將他的潮流面向表露無遺，不論是Hoodie、T-Shirt配搭短褲的All Black山系Layering造型，還是格仔羽絨背心加上黑色長褲和白色Sneakers的城市機能風格，他一舉手一投足都充滿自信之餘，也帶來另一番時尚魅力。



第二元素：跨界聯乘

Moncler Genius與Fragment Design的合作，本身已夠矚目，但善於製造聯乘效應的藤原浩來說，他深明1 + 1 > 2的道理，畢竟他本身也是一位跨界奇才，集合製作人、音樂人、品牌創辦人等不同身份，他將多元理念混進其時尚潮流設計之中。

印上全新聯乘Logo的棒球帽 HKD 1,650（7 Moncler Frgmt Hiroshi Fujiwara）

首先，藤原浩替這聯乘企劃換上新Logo設計，把Moncler的鐘形標記和Fragment Design的閃電圖案，巧妙地合二為一，各佔一半的新設計貫徹是次系列「Moncler世界」（World Of Moncler）的大主題，大大增強辨識度。除了煥然一新的時尚氣息，同時也展現出今次結合不同物料的特質，像連帽外套用上有機棉和可持續面料製成；而菱紋羽絨外套則融入可回收尼龍材質及黃銅鈕扣，探索環保設計的新面向。

ANTHEMYX羽絨外套 HKD 16,100（左）；FANG菱紋羽絨外套 （右） HKD 13,300（7 Moncler Frgmt Hiroshi Fujiwara）

至於上回成功帶出話題的英國百年老字號皮褸品牌Lewis Leathers，今次再接再厲帶來經典441 Cyclone皮褸的變奏Dwayne Cyclone，Slim Fit剪裁盡現Punk Rock色彩，「Moncler / Frgmt Design G. Studio」、「Moncler」與「FRGMT®」的 印花印在肩部和胸前，呈現低調的奢華。

第三元素：中性設計

7 Moncler Frgmt Hiroshi Fujiwara系列一向以Unisex掛帥，羽絨、風褸、衛衣等設計，都適合女生穿著，可見藤原浩早已快人一步，預視中性時尚風的大流行。

藤原浩為今回聯乘帶來女裝單品系列（7 Moncler Frgmt Hiroshi Fujiwara）

菱紋羽絨半截裙 HKD 7,550（7 Moncler Frgmt Hiroshi Fujiwara）

而今回他更破格送上聯乘的女裝系列，如菱紋羽絨半截裙，將黑魂美學帶進女裝中，而男女同穿的羽絨外套，則是中性潮流必備之選，簡約風味甚易配襯，相信輕易贏得時尚女性的歡心。

可On/ Off穿著的ACHIRD拼接外套 HKD 12,750（7 Moncler Frgmt Hiroshi Fujiwara）

7 Moncler Frgmt Hiroshi Fujiwara系列注重潮流氣息的同時，也不忘實用度與機能性，創新的高科技環保物料應用、中性的剪裁設計，還加強保護性、舒適度，以及On/ Off兩用的現代穿搭，全是引領世界潮流，一件服裝已變得充滿無限可能性，建立男女日夜能穿上的當代設計模式。

最後，一直合作無間的日本型男山下智久，今次再替7 Moncler Frgmt Hiroshi Fujiwara系列現身演繹微電影，原來藤原浩早已跟山下智久相識，不過直到山P開設個人IG時二人才決定合作。有別於上回七彩繽紛的Futuristic氛圍，今次配合服飾的暗黑主題，山P穿上聯乘「WOM」大褸走到黑白分別的夜生活世界，在ODD JOB鏡頭和藤原浩親自創作音樂下，向英國2-Tone次文化致敬，展現出時尚的活力。

馬上搶先觀看山下智久演繹聯乘影片：