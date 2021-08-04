OMEGA東京奧運最後一擊　Aqua Terra紀念錶以金牌作靈感象徵榮耀

東京2020年奧運會已登場，大會的官方時計品牌OMEGA歐米茄繼前兩年陸續發了幾款奧運紀念錶後，2021年4月還曾追加一款海馬潛水300米東京2020手錶，原本還以為奧運紀念錶已經出得差不多了，但就在離奧運開幕剩下不到兩週左右的時間，歐米茄又再發表了一款Aqua Terra 150米東京2020紀念錶。
其實歐米茄在2020年7月、也就是差不多一年前也曾推出過Aqua Terra 150米東京2020限量錶，不過當時手錶採用的是不鏽鋼材質（限量發行2020只），至於2021年新增的Aqua Terra 150米東京2020紀念錶大致上跟去年那款的造型與設計雷同，只不過品牌這次是以奧運選手夢寐以求的——金牌為靈感，因此幫手錶換上了黃金錶殼，象徵追求極致表現的榮耀。
OMEGA趕及在奧運上演前，推出黃金錶殼配上深藍色錶面和錶帶的Aqua Terra 150米東京2020紀念錶，其印有的東奧會徽的透明底蓋更是百看不厭。（點擊放大閱讀）▼▼▼
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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：搶在東京奧運前夕 歐米茄再推出最新Aqua Terra紀念錶】