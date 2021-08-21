MIRROR著用│adidas最強4DFWD跑鞋　焦點幾何中底設計打造機能時尚

MIRROR貴為當今本港人氣最強的男子天團，不但引領音樂潮流，就連穿衣搭配都成為大眾指標，再頂尖再前衞的品牌著用在他們身上，均顯得入型入格，像adidas最新跑鞋4DFWD來到AK、Ian和Lokman身上，別有一番味道。



MIRROR三子AK、Ian和Lokman潮撐adidas 4DFWD跑鞋。（攝影：鄭子峰）

全新配色4DFWD及新型號4DFWD Pulse現已登場。（adidas）

最近adidas成為了MIRROR三子Ian（陳卓賢）、AK（江𤒹生、Anson Kong）和Lokman（楊樂文）的潮流寵兒，無他的，事關adidas其中一款王牌跑鞋4DFWD系列，最近推出新配色和新型號，讓今夏Sneakers熱潮進一步升溫。

adidas運動鞋在時裝市場一直很有叫座力，Ultraboost是表表者，圖為KITH主理人Ronnie Fieg與adidas合作的別注。（adidas）

MIRROR另一核心成員姜濤也是adidas Ultraboost支持者。（IG@Leungmanlai）

近年潮流世界對機能風推崇備至，過去專業運動跑鞋總會被人劃分為Performance鞋子，與流行文化風馬牛不相及，現在卻於時裝舞台上大放異彩。看看這些年來adidas Ultraboost如何在時尚領域呼風喚雨，連KITH主理人Ronnie Fieg及丹麥潮流品牌Wood Wood，都爭相合作推出別注已可見一斑。而品牌另一系列4DFWD同樣強勢，歷年潮流項目不斷，今次新設計更打動Ian、AK和Lokman三人，實在厲害。

MIRROR三子認真點評adidas 4DFWD及4DFWD Pulse跑鞋的性能與配搭心得。（adidas）

Lokman選擇黑 × 螢光綠adidas 4DFWD Pulse跑鞋搭配造型，連同上身風褸成功為帶來視覺震撼。（攝影：鄭子峰）

雖然在MIRROR眾星之中，論跑步資歷最深者，應該非Alton（王智德）莫屬，但其他成員同樣運動底蘊深厚，Ian曾是香港排球代表隊，Lokman屬狂舞派跳舞高手，AK也因為電視劇關係自幼鍾情於劍擊。問到參與運動多年的三子何解對全新4DFWD系列一見鍾情，他們各有獨特見解。AK讚這鞋回彈力很強，跑步起上來十分舒服；而Lokman驚嘆極之輕巧柔軟，完全沒有一般新球鞋著用時，常見的「刮腳」弊病；至於Ian則欣賞其高效透氣性能，最適合香港潮濕夏天著用。

Ian為adidas 4DFWD大玩簡約穿搭造型。（攝影：鄭子峰）

AK盛讚讚adidas 4DFWD回彈力很強，跑步起上來十分舒服。（adidas）

更重要是透過MIRROR三子的演繹，令大家發現adidas 4DFWD不但運動性能卓越，而且外型也容於配襯。跑鞋中底位置那多重精密網格結構，完美表現出幾何機能美學，近觀絕對精細，遠觀則別樹一格地前衞有型。另外配色選擇上亦追求多元化，喜歡搶眼造型的朋友可以仿傚Lokman，選擇黑 × 螢光綠4DFWD Pulse跑鞋，上身再混搭條紋圖騰風褸及頭巾，盡顯舞者的街頭型格。想簡約一點，不妨參考Ian造型，經典白 × 黑色4DFWD跑鞋，再融合黑白色Tone的運動風褸及Track Pants，直接流露出極簡時尚精髓，彰顯時下最流行的機能運動風。

Anson Lo同是adidas支持者。（IG@Anson Lo）

回顧歷史，4D中底系統起源於2017年。當時adidas與矽谷科技公司Carbon合作，以全球動員數據作基礎數據，結合專利3D Digital Light Synthesis™打印技術，以3D科技升格出配備4D中底性能的Futurecraft 4D跑鞋，不但震撼體壇，就連時裝世界也為它的外觀嘖嘖稱奇。

adidas與Daniel Arsham合作的青綠色夜光別注Futurecraft 4D，絕對是近年球鞋界超經典神作。（adidas）

其後，adidas夥拍山本耀司的Y3研發出Futurecraft Y3 Runner 4D，更聯合人氣當代藝術家Daniel Arsham，打造出青綠色夜光別注Futurecraft 4D，2018年甫一推出已被全球Sneakerhead搶購一空，至今的二手市場炒價仍然維持萬名港元，盡顯4D中底的潮流魅力。

adidas 4DFWD最新推出的兩大配色，各$1,799。（adidas）

來到2021年，adidas更成功將4D技術再昇華，從五百萬組網格結構中，篩選出最完美之幾何設計來構成更精密中底，打造出4DFWD，不但比上一代4D中底提升300%向前推進力，緩震性能也加強23%，再結上PRIMEKNIT編織鞋面和今回最新發表的黑 × 螢光綠及白色配色，堪稱內外兼備。

adidas 4DFWD Pulse跑鞋$1,399。（adidas）

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至於新型號4DFWD Pulse，其特別之處是保持了4DFWD中底性能同時，還注入了針對性傾斜角度鞋跟支架設計，透過精準的傾斜角度計算，為用家帶來更舒服的跑步體驗。而且第一擊已為球鞋迷迎來4大配色，迎合不同潮流愛好者的品味需要。

INFO

adidas 尖沙咀海港城港威商場四樓4102舖

為隆重其事，adidas更於海港城特設「adidas 4DFWD體驗區」。（adidas）