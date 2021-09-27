Moncler時尚大騷MONDOGENIUS　匯聚天才設計師新季度聯乘率先睇

Moncler持續是推祟大膽創新的時尚品牌，其Moncler Genius系列一直走在潮流最前線，9月25日傍晚品牌更首次為最新系列舉行一場跨國跨界的線上時裝騷MONDOGENIUS，穿梭5個城市、雲集11位設計師，再連繫藝術、電影、音樂等領域，星光熠熠匯集各種創意思維，迎來全球矚目的潮流大Show。



MONDOGENIUS是Moncler為Moncler Genius系列帶來破格時尚大騷（Moncler）

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MONDOGENIUS是創意天才聚首一堂的時尚盛宴，這場日前完美落幕的線上時裝騷，分別穿梭於紐約、米蘭、上海、東京和首爾舉行，這5個城市同是全球時尚大都會，每個城市各有不同的主題、概念與設計，加上11位設計師，為MONDOGENIUS送上前所未有的突破。而主持人方面，找來天后級歌手Alicia Keys，這位15座格萊美獎項得主在米蘭現場登台，而品牌大使、歌手兼演員宋茜在上海同步現身，一起實時展開奇妙互動。

Alicia Keys為Moncler主持MONDOGENIUS時裝騷（Moncler）

Moncler Genius系列的設計破格創新，當中參與聯乘的設計師亦大有來頭，新一季中的11位設計師，有合作無間的，也有初次搭檔的。今次MONDOGENIUS更帶來新驚喜，因為這場並非單純展示服飾設計的時裝騷，而是跟藝術、電影、音樂、極限運動等不同領域的專才走在一起，無縫銜接線上、線下兩個世界，透過對話溝通與思想交流，交換靈感、探索創意，一場打破地域、文化與領域，迸發出無限創意的盛會。

如今，我們不僅重視設計作品，更關注我們的社區，及我們所共同追求的文化。世界瞬息萬變，一成不變已成為過去時，大眾對品牌產生了更高的要求和期望。今天，我們必須找到全新的互動交流方式，成為新風潮的引領者。 Remo Ruffini （Moncler董事長兼 CEO）

7 MONCLER FRGMT HIROSHI FUJIWARA系列強調人類和數碼世界並置共生的現象（Moncler）

JW Anderson與Fragment Design藤原浩一直是Moncler的好拍檔，雖然經歷多次聯乘，但並不代表了無新意，相反透過跨界合作，讓創意擴展得更廣更闊。藤原浩是公認的聯乘高手，是次在線上時裝騷代表藤原浩的不是潮牌或潮人，而是來自建築界別的戚山山。這位建築設計事務所STUDIO QI的創辦人，以全校最高GPA和優異成績從哥倫比亞大學畢業，繼而再進入哈佛大學建築系完成碩士學位，她的作品既注重精巧細節，也流露出人文情懷。今次7 MONCLER FRGMT HIROSHI FUJIWARA系列來到上海油罐藝術中心（TANK Shanghai）3號罐舉行，以大型街頭文化藝術裝置和真人比例大小投影螢幕，播放出由素人穿上新聯乘系列遊走於東京、倫敦、米蘭、布里斯托及溫哥華街頭的影片，詮釋藤原浩與繁華大都會的聯結，由發光的老式電纜相連，構成了素人模特兒在屏幕之間穿梭往來的阻隔，更強調人類和數碼世界並置共生的現象；而戚山山與主持人宋茜一起探索建築之於創造力的思考，將世界與人民相連在一起，擦出漂亮火花。



按圖欣賞MONCLER和藤原浩聯乘的 7 MONCLER FRGMT HIROSHI FUJIWARA 焦點設計：

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JW Anderson將系列帶進小眾戲院中（Moncler）

至於英國代表JW Anderson則走到時裝之都米蘭，行騷地點卻不是宏偉的建築物，而是選擇在當地著名的小眾戲院Il Cinemino內舉行，符合設計師Jonathan Anderson愛尋幽探秘的個性。他找來阿爾及利亞裔義大利導演Luca Guadagnino共同製作一齣短片，交由憑電影《盧旺達酒店》為人所認識的英國同鄉演員Sophie Okonedo演出。片中她飾演一名老師，帶領身著1 MONCLER JW ANDERSON合作系列的學生參觀博物館，還跟一位充滿魅力的陌生人意外開啟了一段奇妙邂逅，點燃藝術熱情和爆發靈感碰撞在老師與學生間流轉，那夢幻抽象氛圍影像帶出Jonathan Anderson新設計。



按圖欣賞1 MONCLER JW ANDERSON焦點設計：

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韓國眼鏡品牌Gentle Monster是新加入Moncler Genius群族的新成員（Moncler）

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新加入Moncler Genius群族的新成員同樣星味十足。韓國眼鏡品牌Gentle Monster無疑是今場騷的焦點，東大門設計廣場（Dongdaemun Design Plaza）交到他們手上，搖身一變成外太空異度空間。跟品牌Futuristic的DNA不謀而合，兩位多元發展的韓國藝人李聖經和黃旼炫，一起為Moncler與Gentle Monster第一次聯乘設計出力。

HYKE系列以黑色場景配上白色飄雪，帶來神秘美感。（Moncler）

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另外兩個首次跟Moncler攜手合作的單位，還有日本代表HYKE和華人設計師張鼎昀（Dingyun Zhang），前者來到東京都江東區青海著名建築物——東京電信中心大樓（Telecom Center Building）的中庭內，黑色場景配上白色飄雪，貫徹品牌簡潔的風格，加上兩位人氣演員福士蒼汰和渡邊杏，展現出HYKE極簡與實用兼備的設計；後者則來到上海油罐藝術中心，新銳設計師張鼎昀以山與雲的大型電氣裝置，展現出大自然景象的概念，冰川也跟Moncler山系基因一脈相承，配合設計靈感來自水下雕塑的滄桑變化，與海洋生物的融合共生的系列設計，交由有「國民閨女」稱號的演員關曉彤演繹，發揮中式美學的時尚魅力。



2021 Moncler MONDOGENIUS線上時裝騷回顧：mondogenius.moncler.com

Dingyun Zhang以山與雲的大型電氣裝置作主調（Moncler）