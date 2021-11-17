【Moncler】WE LOVE WINTER重塑經典羽絨　關愛溫情廣告冬日送暖

冬季日子快將來臨，Moncler送上2021-2022秋冬季度新品，作為最強羽絨品牌，Moncler向昔日經典取材，從而創作出新系列。今季更以「We Love Winter」為口號，這不僅代表Moncler一直平衡禦寒功能與時尚設計，還有對人的關愛。



時尚潮流除了講求破格創新，探索根源也是重要元素。Moncler自1952年成立至今，一直將羽絨推陳出新，不斷地改良優化，帶來切合城市生活與戶外活動的新穎設計。



【點擊欣賞Moncler「We Love Winter」時尚短片】

Moncler為2021-2022秋冬季度新系列拍攝一輯主題名為「We Love Winter」的硬照和短片，來回應當下疫情環境，展現出人與人之間的親密與溫情。品牌請來擅長人像攝影主題澳洲攝影師兼導演Chris Colls操刀，他曾為Heidi Klum、Kendall Jenner、Alexandra Agoston等超模和多本時尚雜誌掌鏡，屬業內的大師級名字，「我對詮釋親密的人際關係很感興趣」Colls如是說，他無疑是拍攝這廣告的最佳人選。

美國女演員Robin Wright和女兒Dylan Penn演繹Moncler「We Love Winter」廣告（Moncler）

在Moncler的「We Love Winter」廣告中，刻畫出人與人之間的情意，請來美國女演員Robin Wright和女兒Dylan Penn，法國音樂藝術家Lala &ce和母親Noëlle，日本賽車迷、雪山愛好者Mai Ikuzawa和兒子Arto及Milo、法國Flextro舞者Bats（Mamadou Bathily）、中國模特兒毛小星和日法混血模特兒Mika Schneider等演出，眾人穿上Moncler新季度的設計，演繹一段段親密的關係，包括親情與友情。

Colls指捕捉親密關係的真實性是關鍵，他那充滿電影質感的鏡頭下，捕捉了撫摸、微笑、親吻、擁抱等簡單互動，卻流露出格外觸動心靈的感覺，是幸福、愛、快樂、親密與感恩最純粹的表達，黑白影像配合佔據每張照片核心位置的Moncler刺繡標誌Logo，象徵著品牌與其誕生地——法國阿爾卑斯山的聯結，還有草書手寫的「We Love Winter」標語，如同Colls所說：「在現實生活中，我們無法見到模糊的運動或圖像的質感。只有照片，才能將稍縱即逝的一瞬間長久留存。」



Moncler 2021-2022秋冬季度焦點單品：

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「We Love Winter」的概念其實早已植根在Moncler的DNA之中，品牌跟冬季關係密不可分。Moncler於1952年成立時，以製作帳篷、睡袋起家，其後再將睡袋加以改良，製作出第一件羽絨褸Karakorum，其抵禦寒冷的專業功能，成為登山探險團隊重要裝備，是開拓戶外山系設計的先鋒。到了80年代，意大利興起Paninari文化，色彩鮮艷的Moncler羽絨成了年輕人必備的單品，搭配Classic剪裁直腳牛仔褲和Work Boots，這冬季的Dress Code是Moncler踏進潮流領域的重要一章，品牌日後更發展Moncler Genius聯乘系列，在時尚界呼風喚雨，引起搶購熱潮。

色彩鮮艷的Moncler羽絨成80年代Paninari文化的必備單品（網上圖片）

熱賣單品Maya羽絨，源自重塑90年代型號Bazille，採用Moncler獨家Nylon Laque面料，充滿光澤又透氣防水，Timeless美學就是這樣構成；同樣源自經典款式Bazille基因改良而成的Bady，則換上修身的剪裁，曲線美態為設計多添幾分Feminine氣息。還有菱格縫紉的長身羽絨大衣Cotonniere和雪柄圖案印花毛衣，也是今個秋冬系列的亮眼設計。



【姜濤示範MONCLER COLLECTION新一季WE LOVE WINTER主題服飾】

姜濤示範MONCLER COLLECTION新一季WE LOVE WINTER主題服飾（Moncler）

一直以來，Moncler得到眾多明星名人的青睞，Pharrell Williams、Kanye West、Drake等潮流音樂人都是品牌羽絨的星級用家，而本地代表姜濤早前也穿上新一季Moncler服飾，跟容祖兒、TWINS、YUMIKO、佘詩曼等一眾明星傳遞歡欣暖意，共同展現出冬日時尚的魅力和溫馨。



【眾星洋溢暖意Moncler穿搭】