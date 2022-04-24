守護日本傳統職人技術　新晉皮革品牌DECi AJ1鎖匙扣　工藝超精細

有留意日本新聞的，都應知道因疫情關係，當地很多老字號捱不過這難關，而職人也不例外，前路不易行。

幸好，仍有新品牌努力不懈，力求保護職人和保存他們的技術，像今次介紹的DECi。



DECI希望讓皮革製作技術和靈魂得以傳承下去，同時讓淺草橋得以繼續繁榮下去。（DECI）

東京都淺草橋是皮革工坊重地，自明治時代起至今已有逾150年歷史，所以當地孕育出很多技術紮實的皮革職人，可是面對職人老化、海外生產地低價競爭，加上肺炎疫情令工廠倒閉，而DECi創立目的，就是希望保護工匠和小鎮，由品牌設計，再交給老職人、舊工廠生產，讓技術和靈魂得以傳承下去，同時讓淺草橋得以繼續繁榮下去。

DECi目前推出約20款，有實用性甚高的大中小尺碼銀包，以及散銀包和腰帶，另有為咖啡迷而設的外賣咖啡杯皮套和杯墊，精緻一點則有皮骰子和專為酒樽特製的Canvas Wine Holder，意大利牛皮配合獨特編織方法倉敷帆布，外出買酒時極方便。

咖啡迷必買外賣咖啡杯套（DECi）

按圖看更多DECi產品設計：

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作為新生代皮革品牌，DECi當然有其潮流面向，三款皮革鎖匙扣以Air Jordan 1、Air Jordan 6和Air Jordan 10造型作藍本，這看似簡單設計，原來需花下很多功夫和時間，職人們起初不願意或稱做不到做這類東西，最終經過磨合，帶來很精美球鞋皮革鎖匙扣。除了守護傳統手藝，DECi也支持環保，附帶的袋子基本上是用廢棄的材料製成，較小的由皮革製成，較大的由織物製成，以求減少浪費，做到可持續發展。

以Nike Air Jordan 1作藍本的SNKRS Keyring I（DECi）

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雖然DECI暫時只專注皮革生活用品，但回想起現在大紅大紫的Hender Scheme，主理人柏崎亮是鞋匠，更是皮革職人，多年來創作出破格鞋款，還有別緻皮革小物，除了創意，也需要機遇，柏崎亮不斷遇上聯乘機會，由國內adidas、THE NORTH FACE到衝出國際的TOD'S，說不定下一個揚威海外的是DECi。