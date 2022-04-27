古着再造單位FORCES UNSEEN　神級技藝將街頭服解構成最潮面罩

問甚麼是當前最流行的Fashion Item？想來有如臉具一樣的Balaclava面罩（又名Ski Mask）定必榜上有名，雖然香港大部份人仍相對保守，未必接受到之餘，更可能會恥笑其他佩帶襯衫的人是「恐怖份子」或「生熱痱」，但只想說如果大家能夠在了解之前，少一點未審先判，而多一點包容或鼓勵，這樣我們社會的創意工業與藝術文化，其實才可以再向前邁進多一大步。



Balaclava面罩之所以掀起，ASAP Rocky功勞不少。（GettyImages）

Kanye West。（Balencaiga）

事關這種由Kanye West或ASAP Rocky等音樂人所掀起的打扮潮流，近年在外國已從原本屬藝人的舞台效果服飾，逐漸流落民間，變為青年大眾的日常潮流裝扮。當然過往在衞道之士眼中，這種非宗教作用的潮流Ski Mask，或許會和把Hoodie連帽衞衣的帽子笠上頭的行為一樣，與犯罪份子及幫派掛鉤，然而經新冠肺炎一疫之後，民間大眾對口罩、臉罩乃至遮面等打份均有所改觀，不再視為標奇立異，而不過是日常生活一部份，間接促成Balaclava大流行。

除音樂界代表外，時裝設計師Rick Owens也一直是Balaclava面罩潮流一大推動者。（Rick Owens）

Marine Serre。（Marine Serre）

如是者，Supreme、The North Face及Marine Serre等一眾知名品牌，固然襯一襯熱鬧，推出相關潮流單品，更重要是許多主打手工Balaclava面罩的年輕職人單位，同樣應運而生，既有先前推介過的土耳其代表STIGMATA，亦有今次文章主角，來自美國的FORCES UNSEEN。

由於從古着服飾中拆解，因此FORCES UNSEEN每件作品都是獨一無二，只此一件。（FORCES UNSEEN）

將Vintage Supreme古着再造成Balaclava。（FORCES UNSEEN）

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FORCES UNSEEN之所以引人注目，並非它追趕潮流製作Balaclava，而是它製作Balaclava的理念自成一派，也富有工藝價值。首先FORCES UNSEEN每件作品都是由古着服飾拆解而成，也絕非普通一件尋常衣服，而是不計成本地將Vintage HUMAN MADE、Supreme、HBA或OFF-WHITE等街頭大戶舊物作為材料，「以名牌服飾進行解構主義改造」，單單是聽上來已經有型過人。

FORCES UNSEEN作品定價並不高昂。（FORCES UNSEEN）

雖然Tops與Balaclava乃是分開來賣，但顧客仍然可以把它們一次過買回來，以套裝方式去演繹。（FORCES UNSEEN）

（FORCES UNSEEN）

FORCES UNSEEN設計師總愛將舊衣剪裁得支離破碎，再開出洞口，來暴露出臉容部份，風格激進粗獷。另一有趣特色，是FORCES UNSEEN除主打Balaclava之外，亦有製作Vintage Remade Tee及Sweater，這些上衣的原材料，每每會與Balaclava一樣，均取材自同一件服飾，換言之雖然Tops與Balaclava乃是分開來賣，但顧客仍然可以把它們一次過買回來，以套裝方式去演繹，就如上圖那套黃色衫套裝一樣，兩者一脈相承，同時著上身自然同時同氣。