New Balance經典MT580新色登場　回到原宿街頭潮流美好時光

說起New Balance經典鞋款，相信有排數，不過MT580一定佔一席位。這對深深影響裏原宿潮流和街頭文化的設計，無疑是時尚版圖上重要一章，現在剛好迎來最新出品，趁這機會就讓我們一起重溫MT580的經典故事。



New Balance MT580新色登場，經典再出發。（New Balance）

New Balance近年積極拓展不同可能性，令品牌人氣度持續強勁，除了9系、1300、550等經典OG鞋款，又開發327、57/40、90/60等全新型號，還有Stone Island、thisisneverthat、Salehe Bembury聯乘話題作。最近品牌再把MT580這對千禧年火熱波鞋重新帶回大眾視線，推出全新配色，發動新一輪攻勢。

潮流Icon窪塚洋介是New Balance MT580的支持者（Rakuten）

在介紹新款MT580前，先將時光倒流回到千禧年，重溫這鞋的光輝歲月。在裏原宿潮流呼風喚雨的年代，眾多流行鞋款中，MT580佔據非常重要的位置，潮流Icon窪塚洋介雙腳上，不時見到MT580的縱影，打開《BOON》、《Smart》、《Asayan》等潮流雜誌的街頭Snap，也盡是MT580的天下，可見其地位舉足輕重。由於當時MT580屬日本超限定款式，香港潮流人只能經常走訪旺角波鞋店等待日本新款上架，是一代本地波鞋迷的集體回憶。

歷代由mita sneakers策動的New Balance MT580系列（Rakuten）

而MT580成功上位，一定不可不提幕後功臣——mita sneakers主理人國井榮之。580原是New Balance於90年代出品，以厚實的RollBar科技作核心，配上Encap緩衝，屬美國製造的高階越野慢跑鞋，雖然設計深受跑友愛戴，但時尚界仍未成氣候。直到國井榮之出手，由他的上野波鞋店mita sneakers策動，夥拍New Balance和原宿街牌realmad HECTIC，三方聯乘帶來劃時代的MT580。

New Balance 元祖580美製鞋款（Flight Club）

MT580的「MT」是Men’s Trial的縮寫，設計則是結合580與585兩款NB跑鞋元素，再換上充滿層次感的配色，讓街頭文化與機能設計合二為一，時尚又舒適。於2000年登場的第一代大玩撞色效果，開拓傳奇「NB灰」以外的新想像，穿上這鞋象徵不麻目跟風、自成一格的Cult味，甫推出已牽起熱潮，一代經典從此誕生。

New Balance MT580 3代玩Outdoor配色成大熱（mita sneakers）

國井榮之擁有點石成金的能耐，令MT580發熱發亮，系列總共推出20代、多達37款設計。回看過去多代鞋款，不乏帶動潮流風尚的設計，大熱3代用上Outdoor服裝常見配色，在那個Urban Outdoor尚未成型的日子，已把山系元素融入波鞋設計之中，可見NB和國井榮之行得有多前；4代的單色麂皮、10代的全黑、12代的彩虹色等等，同樣是話題作。

mita sneakers國井榮之是帶起NewBalance MT580 潮流重要名字（Zozo）

MT580的豐功偉績還有聲勢酷大的四方聯乘。找來美國街牌元祖Stussy合作，注入這美國街牌元祖的簽名式配色，把MT580推向國際潮流，登上新高峰；至於跨界跟鼓手沼澤尚推出別注，再開拓新領域，整個Package包裝除了波鞋，還有Tote Bag、襪子、海報和CD，全方位的包裝手法改寫了潮流歷史。

New Balance MT580 2023年換上新色再出發（New Balance）

New Balance MT580 2023年換上新色再出發（New Balance）

去年先以Stray Rats、Palace聯乘為MT580作熱身，今年MT580正式強勢回歸，外型設計忠於OG原著，顏色則採用啡、綠配搭，充滿山系氣息，也令人不其然回憶起3代先鋒的戶外風格設定，值得一讚的是復古味濃厚之餘，又並非單純的原色復刻，為舊歷史添加新色彩。至於鞋舌用上5代的橢圓形「580 New Balance」標誌，想當年潮流人特意用反鞋舌來凸顯Logo設計，現在不妨重玩這綁鞋帶方式，重塑昔日潮味。

New Balance MT580造型照特意走到原宿表參道取景（New Balance）

今次MT580的新作，New Balance亦特意回到這型號的「祖家」原宿作起點，在表參道拍攝一輯充滿街頭潮流色彩的造型硬照，男女模特兒勻穿上懷舊Y2K色彩服飾，配上2000年代產物MT580，是完美融合新舊潮流的美學風格。性能方面，AZORB中底結合緩震及抗壓技術，能有效吸收撞擊力，再配合提供持久承托力的C-CAP緩震中底和控制後腳活動以加強支撐的RollBar系統，同時兼顧穩定度、支撐性和舒適感，網眼鞋面也有助增強透氣度。現在日本開關，大家都打算到日本旅行，穿上MT580整日暴走東京潮店購物，既能展示潮流觸覺，又完全不覺得疲累，裏原宿我來了！

INFO

New Balance

地址：銅鑼灣Fashion Walk 百德新街55 號地下B 及D 號舖

電話：2316 2316

網店：www.newbalance.com.hk