SEIKO 110週年推出Prospex限量紀念手錶　設計用色致敬極地探險家

創立於1881年的SEIKO，至1913年首度打造出日本第一款手錶，因此2023年屬於品牌創作第一只手錶的110週年紀念，為此SEIKO也精心製作多款手錶來慶祝這個里程碑，首先要看到的是以人氣潛水錶為基礎的Prospex 「Save the Ocean」製錶110週年紀念錶（SPB333J1）。



這款Prospex製錶110週年紀念錶是以SEIKO 1968年製作的6105-8000潛水錶為創作藍本，包括鮑魚殼造型以及將錶冠設置於4點方向的設計都是來自當年那款古董錶，新款採用不鏽鋼材質打造，錶圈則以同心圓飾紋強化視覺效果與手錶的整體質感。

一覽SEIKO 110週年紀念錶「Save the Ocean」 。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 2

而錶款的「Save the Ocean」環保精神乃是體現在除了原廠配置的五節鍊帶外，隨著手錶另外附上的一條編織錶帶，錶帶的成分為100%膠樽再生原料，並結合日本傳統的「製紐（Seichu） 」編織技法製成，這種工藝常見於和服的繫腰繩，由於製作過程是將織紋編成袋狀，因此沒有截斷的切面，使得織物的韌性得以提升，符合現代潛水錶所需的要求。製紐技法製成的錶帶具有靈活性和透氣性，平時佩戴能夠讓人感受到優異的舒適性，且其外觀呈現出深灰與淺灰的交錯，剛好與手錶整體的色調相近，看起來相當合拍。

同埸加映：TUDOR｜2023手錶價格懶人包 帝舵Black Bay等19隻熱門錶款一次看（內容放大瀏覽）▼▼▼

+ 24

Prospex 「Save the Ocean」製錶110週年紀念錶的面盤經過SEIKO精心設計，靈感來自北極和南極壯觀的景觀與海景，因此銀白色調的面盤會呈現出凹凸不規則變化的複雜紋理，讓人想起極地冰川的壯闊景致，以此致敬品牌第一款手錶誕生的悠久歷史有其用意，因為6105-8000誕生的年代，不少冒險家和研究人員會佩戴這款錶到極地探險，因此品牌乾脆將這段歷史融入作為手錶的門面，使其看起來既特別又含有深刻意義。

錶款搭載的事6R35自動上鍊機芯，其為6R15機芯的進化版，兩者最主要的差別在於6R35將動力儲存提升到70小時，提供錶主更便利實用的體驗。

同場加映：ROLEX 10款最接近公價的熱門手錶 探I、Datejust、Deepsea易入手（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

Prospex 「Save the Ocean」製錶110週年紀念錶

不鏽鋼材質／6R35自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／藍寶石水晶鏡面／防水200米／錶徑41mm／限量5000隻

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：SEIKO慶祝第一支手錶問世110週年 精心打造Prospex限量紀念潛水錶】