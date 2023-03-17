Canton Disco限定店登陸The M+Shop　懷舊商品重拾80年代美好時光

Canton Disco是香港人的集體回憶，這名字對上一代來說，滿載思念，對新生代來說，則充滿好奇。國際知名設計師陳幼堅（Alan Chan）於The M+ Shop帶來 Canton Disco期間限定展覽商店，以經典的游泳者標誌和視覺形象作主題，把香港時尚文化與設計的美好舊事物，以現代手法重現人前。



陳幼堅策劃的Canton Disco期間限定展覽商店（Alan Chan Design Company）

80年代的香港擁有很多美好回憶，其中Disco文化必定佔一席位，在百花齊放的俱樂部之中，位於尖沙咀廣東道的Canton Disco走在當時香港時尚潮流文化的最前線，除了留下張國榮、梅艷芳等巨星的足印，也是追趕潮流年青人趨之若鶩的熱點，每次說起Canton Disco，不其然憶起舞池中播放節拍強勁的跳舞作品，還有那個經典的標誌和視覺形象設計。

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這個辨識度極高的設計，出自陳幼堅（Alan Chan）的手筆，靈感源自他私人珍藏的1930年代香煙卡，Alan將這個穿上一件頭泳裝的東方面孔中性人物，配合用上Memphis字體並利用角度與曲線組合而成的「Canton」一字，中西合璧構成對比強列的風格，巧妙地融合Disco文化的前衛與璀璨。

Canton Disco標誌由Memphis字體與懷舊泳者組合而成（Alan Chan Design Company）

來到Alan策劃的Canton Disco期間限定展覽商店，他以經典游水標誌和視覺形象作為店舖主題，那簽名式的鮮明綠色，喚起了Canton Disco獨一無二的好年華。商店主要分為兩大部份，展覽區有Alan公開部分私人收藏的Canton Disco檔案資料，又有黑膠唱片、明星名人照片，以及當年的杯墊、餐牌、貴賓卡、信紙等昔日時尚生活商品，全是難能可貴的珍藏，回味昔日紫醉金迷的歲月。

場內最矚目的打卡焦點必屬中間的大型跳水藝術雕塑，是Alan聯手香港三維打印協會合作，以現代手法將標誌性的跳水圖案立體重現，向Canton Disco標誌致敬。香港三維打印協會於2015年成立，宗旨成為香港 3D打印業信賴的合作夥伴，將3D打印最新資訊和技術推廣至不同階層。除了三維打印，更積極推動其他三維應用技術，包括三維設計，三維建模，三維掃描等，以應用在不同新形商業運作上，務求將三維打印變得更加持續性商業化。

Alan跟香港三維打印協會主席 Calvin 在大型跳水藝術雕塑前拍照留念（Alan Chan Design Company）

除了大型雕塑，是次合作Alan與香港三維打印協會更合力製作限量跳水藝術模型「Dive For It」，共推出十款不同顏色，每款限量發售十枚，極具收藏價值。

與香港三維打印協會聯手打造的限量版藝術模型「Dive For It」共推出十款不同顏色，每款限量發售十枚（Alan Chan Design Company）

至於商品方面，現場有多款復刻版的生活商品公開發售，包括印上Canton Disco泳者主題設計的杯墊、玻璃杯、零食盒、沙灘巾、Tee、Tote Bag、襟章等，既懷舊也精美。

踏進Canton Disco期間限定展覽店，細意欣賞店內各式各樣Canton Disco新舊物品，手機的串流音樂平台再響起了New Order的《Blue Monday》、Pet Shop Boys的《West End Girls》等一首又一首鏗鏘電子舞曲，經典就是經得時間考驗，百聽不厭，正如Canton Disco的設計品一樣，代表著一個時代的香港All-time Classic。

INFO

Canton Disco 期間限定展覽商店

日期：即日至4月2日

地點：The M+ Shop（九龍博物館道38號西九文化區M+地下）