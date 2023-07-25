藤原浩變身做FRAGMENT UNIVERSITY老師　8日雞精班學做潮流推手

【藤原浩/ fragment/ 日本】藤原浩向來搞作多多，早前才宣布夥拍蘇富比拍賣自家收藏品，如今更在Instagram披露即將開設「FRAGMENT UNIVERSITY」課程，與同學們分享他的潮流經驗談。



今次藤原浩變身做老師，把多年來在潮流界的感受與想法分享，機會實在難得，其課程「FRAGMENT UNIVERSITY」學位只有50個，為期半年，一共8堂。

FRAGMENT UNIVERSITY」8日課程內容十分精彩。（FRAGMENT UNIVERSITY）

該課程當中藤原浩還會分享他的潮流經驗之談。（FRAGMENT UNIVERSITY）

課程內容以「Nonverbal Marketing」作主題，由藤原浩的潮流經驗談，講述從日本街頭文化誕生，直至與現代奢侈品牌不斷聯乘，剖析當中精彩絕倫的創意想法，更會從營銷角度分析GOODENOUGH、READYMADE、MEDICOM TOY、fragment design等品牌，並設有Starbucks Coffee Japan、Nike的Case Study分享，甚至能夠傾聽這位教父1980年代在倫敦和紐約的生活文化遊，還有談及2000年代《MEN'S NON-NO》連載的《藤原浩的小知識》和網絡雜誌《HONEYEE.COM》等媒體界變化。

「FRAGMENT UNIVERSITY」課程學生證。（FRAGMENT UNIVERSITY）

藤原浩說：「自己沒有什麼可以教導，但也許有些東西你也能從中學習。」。（FRAGMENT UNIVERSITY）

另外，「FRAGMENT UNIVERSITY」在開學前7月30日，並於東京大學伊藤學園舉辦免費體驗講座，名額300個。而該課程接受報名截止日期為9月15日，評選結果並於9月27日公佈，學費為132,000日元（約$7,366港幣），雖然「FRAGMENT UNIVERSITY」不是一個正式的教育機構，而藤原浩也表示：「自己沒有什麼可以教導，但也許有些東西你也能從中學習。」 有興趣的朋友們，不妨報讀8日雞精班學做潮流推手。