CENTRESTAGE 2023｜年度本地時裝盛事　從時尚美學探討身心靈健康

時尚不僅是潮流，跟我們身心靈的關係，同樣密不可分。第八屆CENTRESTAGE（香港國際時尚匯展）將於9月6至9日在香港會議展覽中心舉行，這個香港時裝界年度盛事今年以「滋養身心，綻放魅力」為主題，為期四天的展會，除可了解到時尚潮流的最新趨勢外，從設計師作品中，亦能領悟可持續發展與時裝美學結合的廣闊未來。



CENTRESTAGE將於9月6至9日在香港會議展覽中心舉行（黃寶瑩攝）

由香港貿易發展局 主辦、香港特別行政區政府「創意香港」作為主要贊助機構的CENTRESTAGE，一直是香港時裝設計的重要舞台，雲集本地以至亞洲共18個國家與地區，逾210個設計師品牌，並特設多場時裝表演、巡禮、論壇等，將時裝嶄新風格與發展願景帶到大家眼前。

展會首日大型時裝匯演CENTRESTAGE ELITES，交由兩位焦點設計師揭開序幕，分別是來自香港Wilson Choi（蔡鴻成）主理品牌REDEMPTIVE，以及日本代表Emi Funayama創立女裝品牌FETICO，前者走高級街頭路線，後者則帶有復古韻味，一起展示品牌最新系列，令人期待。而Fashion Hong Kong Runway Show把時裝騷融合當代芭蕾舞元素， 112 mountainyam、ANGUS TSUI、DORISKATH及SUN=SEN四個香港時裝設計品牌，把最新系列交予香港芭蕾舞團以優美舞姿演繹，定必美不勝收。期間還有其他不同主題展區和匯演，入場參觀人士除了欣賞最新設計外，亦可即場購買時尚服飾，走在潮流最前線。

CENTRESTAGE以「滋養身心，綻放魅力」為大會主題（黃寶瑩攝）

今年CENTRESTAGE大會主題為「滋養身心，綻放魅力」，將時裝與身心靈結合，全力推動可持續發展，請來多個專業機構與致力環保品牌參與其中，透過時裝騷、論壇、比賽等，探討可持續發展時裝的未來。最後還有壓軸好戲「香港青年時裝設計家創作表演賽（YDC）2023總決賽」，公眾可參與網上投票，一起為時裝界發掘超新星。

就在CENTRESTAGE正式展開前，《一物》率先專訪三位香港時裝設計師，一起談時裝設計，說心靈健康。

WHATEVER NEXT以「Soft、Emotion、Gentle」為創作關鍵詞（黃寶瑩攝）

在香港創立，紮根於廣州的品牌WHATEVER NEXT，一直以「Soft、Emotion、Gentle」為創作關鍵詞，帶來結合簡約、氣質與藝術精粹的設計，追求觸感，以衣服來跟身心靈溝通，品牌代表Vii Fong解釋到：「今次大會主題跟我們品牌共通點同樣是觸及心靈和情緒為出發點，有治癒元素在其中，並延展開去。」WHATEVER NEXT每季都會創作藝術裝置配合系列主題，「不過我們不會以藝術家自居，我們做的不是藝術，而是感受。希望大家在穿著過程中，都有不同感受。」WHATEVER NEXT繼續作出突破，由男裝擴展到女裝領域，也加多服裝以外飾品設計，「女裝設計不是跨越一大步，因為品牌風格一向偏中性，成立之初時卻有不少女性顧客支持，現在是進一步伸延，簡約且自然，也切合『Soft、Emotion、Gentle』主題，女性也可以Gentle；同時將會有更多周邊產品，例如手袋等。」雖然是香港品牌，但WHATEVER NEXT基地設在廣州，「在大陸資源比較多，採購選擇也較廣泛，令整個流程更方便。」

PSY LAU以古着、升級再造、環保作為設計核心價值（黃寶瑩攝）

由設計師Louise Lau創立個人品牌PSY LAU，古着、升級再造、重新構造、環保等都常見在她設計之中，而最新系列名以Mask Off為主題，Louise指是受疫情啟發，「大家因疫情常戴口罩，但之後沒有口罩令大家仍然照戴如常，希望以這個系列帶出思想開放。」黑色是今次設計重要標記之一，全部二十套設計，統一為黑色，「當中有由最少布到最多布，帶出強烈對比。」她一直所做的設計亦跟CENTRESTAGE主題「滋養身心，綻放魅力」不謀而合，「品牌本身理念同樣是追求心靈滿足，也曾以殘疾、過度活躍症為設計概念，所以跟大會主題理念一致。」最後Louise表示有感香港人經常OT，壓力指數很高，令她萌生機能性設計概念，凸顯香港特色，「比起一件只是純粹美麗的衫，Functional設計更能幫到人。」

YMDH（You Make Daddy Happy）設計素來以創新、玩味見稱，擁有獨特的個人風格，主理人Jason Lee認為時裝是一個媒介去讓人認識自我，有助了解發掘自己的喜愛，「當你找到一些心頭好時，心中有難以形容的喜悅感。」從而達到身心靈的滿足感覺。他亦希望YMDH能帶來幽默的思維，影響香港年輕人，「希望年青一代可以繼續打破框框，做自己愛做的創作。」他披露品牌新一季理念，「SS24的主題是『Life is a Game 遊戲人生』，致敬電玩遊戲《模擬市民The Sims》，反諷現今社會虛實的荒誕，每日每人都過著虛幻的生活。」時裝騷上更夥拍香港本土Rapper Novel Friday、Wolfe和BMW三人演出，「繼續延續時裝與Hip Hop的火花」。

CENTRESTAGE 香港國際時尚匯展 2023

日期：2023年9月6至9日*（星期三至六）

2023年9月6日至9日：只供18歲或以上的業內人士參觀

*展覽將於2023年9月8日至9日開放予公眾人士入場參觀

地點：香港會議展覽中心（香港灣仔博覽道一號）

時間：上午10時正至下午6時30分（9月6至8日）；上午10時正至下午5時30分（9月9日）

免費入場，按此立即登記。

CENTRESTAGE 2023：https://www.hktdc.com/event/centrestage/tc

HKTDC Lifestyle IG： https://www.instagram.com/hktdclifestyle/

HKTDC Exhibition Channel FB：https://www.facebook.com/HKTDC.Exhibition

主辦機構：香港貿易發展局

主要贊助機構：香港特別行政區政府「創意香港」*

*免責聲明：香港特別行政區政府僅為本項目提供資助，除此之外並無參與項目。在本刊物／活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、創意香港、創意智優計劃秘書處或創意智優計劃審核委員會的觀點。