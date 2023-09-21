CENTRESTAGE 2023完美落幕 亞歐美品牌齊拱照 見證香港時尚地位

CENTRESTAGE 2023早前圓滿結束，活動雲集香港、內地以至亞洲和歐美各國知名時裝品牌，以及新晉設計師單位，在展覽中大放異彩，除了展示他們最新一季服飾作品，讓參觀者深入領略亞洲時裝魅力之餘，也再一次印證香港作為亞洲時尚之都的重要地位。



CENTRESTAGE 2023完美落幕（黃寶瑩攝）

由香港貿易發展局（香港貿發局）主辦、香港特別行政區政府「創意香港」作為主要贊助機構的年度亞洲時尚盛事CENTRESTAGE（香港國際時尚匯展），在展期吸引了逾7,700名業內買家參與，海外地區買家數量亦錄得顯著升幅，香港貿發局於展會期間訪問了350名參展商及買家，67%認為香港設計的時尚產品與成熟市場的水平相若，而85%更首選參加在香港舉行的實體展覽，可見實體展覽形式深受歡迎。今年CENTRESTAGE由展銷會到時裝騷以至論壇與比賽，應有盡有，全方位展示CENTRESTAGE的重要性，是備受業界歡迎的國際時裝品牌推廣及發佈平台。

D'Orient by Dorian Ho升級再造系列 - 「龍鳳呈祥」（黃寶瑩攝）

今年CENTRESTAGE將大會主題定名為「滋養身心，綻放魅力」，讓時裝與身心靈結合，全力推動可持續發展。作為香港其中一位最具代表性時裝設計師，D'Orient by Dorian Ho主理人Dorian Ho（何國鉦）對可持續時裝文化別有一番體會，在他眼裡「可持續時裝」此概念可分為「工藝」及「人才」兩方面，「工藝顧名思義就是將古衣舊物加以古着再造，活化成新衣服。」他早前便與本地裙褂老字號冠南華合作，由冠南華捐出多套歷史悠久的裙褂，交由Dorian設計團隊改造，「每套裙褂都價值不菲，當中褂皇的價值更可謂是『天文數字』，改造時我刻意加入蝴蝶結、透視網紗及Ruffle等西方元素，讓其注入了中西結合之優美神采。」

Dorian Ho亦堅信「可持續時裝」並非單純指衣服本身，對人才亦然。所以近年他除熱衷設計自家服飾外，更銳意裁培下一代時裝設計新力量。「我成立了亞洲新一代創意設計協會（CDA-Asia），並與深水埗民政事務處舉辦『別出「深」裁』時裝設計比賽，希望透過我自身經驗及人際網絡，讓年青設計師有更多成名的機會。」而『別出「深」裁』時裝設計比賽2023總決賽時裝騷，也在CENTRESTAGE 2023活動期間引來高度關注。

作為亞洲時裝之都，香港既有D'Orient by Dorian Ho這些原生本地品牌，也因為香港獨特的經濟條件和文化優勢，吸引到其他地區的品牌進駐香港，力求煥然一新的DAFU大孚便是表表者之一。

這個老字號鞋牌在上世紀2、30年代於上海創立，曾因為少林武僧穿著而風靡一時，可惜隨着1990年代大量西方品牌打進中國市場，DAFU漸漸湮沒於潮流界。不過有麝自然香，香港時尚集團MATCH SHOWROOM近年看中DAFU隱藏的潮流魅力，簽下其代理權並加以活化改造，不但使其潮味大增，更成功打進日本市場，跟日牌Lowrys Farm推出聯乘作品。這對於MATCH SHOWROOM主理人Maggie而言，既是中國品牌的驕傲，亦彰顯出香港獨有的時尚優勢，「內地其實不缺優質服飾品牌，只是他們(的主理人)每每欠缺前瞻性時尚眼光及完善市場計劃，偏偏香港人最『叻』便是Shopping和做生意。」可見只要正視我們自身強項，香港時裝業界絕對是機遇處處。

別以為CENTRESTAGE只展示成年人時裝，還有童裝，像來自日本的MIKI HOUSE也有參展。（黃寶瑩攝

別以為時裝之都只會展示成年人時裝，CENTRESTAGE場內亦展出許多童裝品牌的作品，擁有52年歷史的日本品牌MIKI HOUSE，一直秉承「讓家人和孩子的每一天充滿歡聲笑語」的理念，力求做出高品質兒童服飾。品牌設計師團隊一再強調香港時尚自由度很高，「大家會選擇自己喜愛的風格，這裡潮流文化的變化速度亦非常快，每時每刻都會有新元素湧現；相反，日本對傳統經典設計相對看重，十分講求安心感和安全感，所以商品設計上也會更加偏重於經典款式。」正因如此，香港和日本市場可以起到互補作用，讓經典設計主打日本本土市場，而時髦變化度較大的新穎童裝，則透過香港走進全世界。

MIKI HOUSE設計團隊更認為香港這個城市本身極具特色，置身其中往往啟發設計師的各式各樣靈感，例如透過接觸香港文化，他們便認識了十二生肖這中華傳統元素，未來亦有意以此作題材，開發出生肖童裝系列，叫人期待。

CENTRESTAGE 2023

www.centrestage.com.hk

主辦機構：香港貿易發展局

主要贊助機構：香港特別行政區政府「創意香港」*

*免責聲明：香港特別行政區政府僅為本項目提供資助，除此之外並無參與項目。在本刊物／活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、創意香港、創意智優計劃秘書處或創意智優計劃審核委員會的觀點。