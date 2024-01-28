Margot Robbie出《Barbie》造型書　穿靚衫走進芭比娃娃時裝世界

【Barbie/芭比】 上年《Barbie》真人版電影紅遍全球，想不到今年後座力仍然強勁，扮演芭比的女主角Margot Robbie瑪歌羅比亦帶來新書《Barbie: The World Tour》，再次讓大家走進芭比時裝世界。



《Barbie: The World Tour》由Margot Robbie與造型師Andrew Mukamal聯手創作（Rizzoli）

《Barbie: The World Tour》由Margot Robbie與造型師Andrew Mukamal聯手創作，當中收錄了攝影師Craig McDean的作品，而書中的Styling，也完全按照Barbie的造型主題所策劃，包括來自Vivienne Westwood、Donatella Versace、Schiaparelli、Vintage Chanel等服裝登場。除此之外，這本書加入原創設計師草圖、用寶麗萊拍攝的Fitting幕後花絮，還有Margot Robbie、Andrew Mukamal、Olivier Rousteing、Michelle Ochs、Manolo Blahnik、Jeremy Scott等人的獨家評論。

Margot Robbie書中的芭比娃娃造型。（IG@andrewmukamal）

另外，上年《Barbie》電影因美國演員工會和美國編劇協會罷工，導致該電影全球宣傳巡演被縮短，因此留下了大量Margot Robbie從未爆光的芭比造型，今次出新書卻令這些驚喜服裝重現觀眾眼前。《Barbie: The World Tour》書中內容值得關注，不但充滿了Barbiecore Aesthetic的元素，同時將每一個芭比娃娃造型賦予上現代氣息。Andrew Mukamal更在Instagram上寫道：「這本書是一部充滿愛的作品，獻給全世界所有的Barbie愛好者和時裝迷。」

Margot Robbie參演《Barbie》電影後，人氣強勁。（電影劇照）

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《Barbie: The World Tour》將於3月19日正式發行，目前可以在Rizzoli官網上預訂，售價為55美金（約430港幣），書中激發讀者Barbiecore的時尚靈感，值得收藏。

最後，一起重溫Margot Robbie成為Barbie前的穿搭造型：