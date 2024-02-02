最強配件！2024棒球帽Cap帽不敗穿搭與5大品牌推薦

棒球帽絕對是當今潮流最重要配件，今次編輯部除了介紹4種不敗棒球帽穿搭造型，更推薦5個棒球帽品牌，齊來挑選一頂具有時尚潮流元素的Cap帽，務必令到大家輕鬆搭配出不同風格，能展現個人風格之餘，還能帶來獨特的時尚魅力。



為何棒球帽Cap帽在時尚界一直風潮不減？

棒球帽一直是時尚界不可缺少的配件，不論奢華品牌，還是運動、街頭潮牌，都會推出Cap帽，可見這是人人必備的Classic單品，不少名人也是棒球帽忠實粉絲，由Gigi Hadid、Kylie Jenner、Timothée Chalamet，到BLACKPINK、BTS、NewJeans成員，他們私下Off Duty穿搭，全部愛以棒球帽示人。

百搭是棒球帽最大優點，無論是出席任何大小場合，穿上運動潮服，Smart Casual、休閒時尚、甚至正裝西服，只要配襯得宜，Cap帽一定可以跨越各種穿搭造型，一帽穿梭日與夜，亦不受季節規限，是On/ Off穿搭必備之選。現在為大家送上4種穿搭造型教學。

棒球帽Cap帽穿搭造型1: 休閒運動風

在Sporty Chic與Blokecore風潮下，休閒運動風穿搭依然在時尚界大流行，最易掌握的配襯方式當然一頂MLB棒球帽配上一件運動衫，輕鬆營造出Sporty活力感，品牌大Logo或大學風的T恤、衛衣、Hoodie到厚身大衣勻可，至於下身選擇則隨意一點，傳統綿褲、Track Pants與瑜伽褲達到首尾呼應運動主題的效果，至於換上短裙、Loose Cut闊身牛仔褲亦有型有格。

棒球帽Cap帽穿搭造型2: 都市摩登風

棒球帽都市摩登風穿搭示範（MLB）

得到《POPEYE》、《FUDGE》等日本潮流雜誌推介，都市摩登風穿搭蔚然成風，這種造型需要具有流行元素的棒球帽，例如經典刺繡或繽紛色彩，大可考慮Polo或Nike設計，加上單色或幼細條紋的簡約Polo恤或恤衫，帶出乾淨、俐落的感覺，重點是保持整體的平衡，避免多餘花巧的配飾，從而令Cap帽成為造型的亮點，化身City Boy與City Girl展現出都市摩登的獨特氣質。

棒球帽Cap帽穿搭造型3: 簡約時尚風

棒球帽簡約時尚風穿搭示範（MLB）

棒球帽簡約時尚風穿搭示範（MLB）

一眾韓國時尚Icon帶起了一股韓系簡約時尚風，有些人以為Tone on tone穿搭單調無看點，其實背後大有學問，黑、白、藍、灰、卡其等色調，可以大玩同色系，又可以交替搭配，基本卻甚多元化，例如全黑色造型（見上圖），上身針織配皮褸，下身短褲襯長靴，已塑造出對比層次，加上一頂黑色MLB棒球帽正是關鍵所在，著重在簡約單品注入搭配小細節，清新又好駕馭。

棒球帽Cap帽穿搭造型4: 潮味街頭風

街頭潮流依然強勢，小眾潮牌到高端時裝品牌都加入大量街頭文化元素，當中仍以Oversized剪裁為主調，所以由T-shirt、Hoodie到軍褸、捧球褸，記住全部以寬身為首選，穿起來感覺舒適之餘又可顯瘦。另外緊記要配上Cap帽，因為這是街頭時尚必備的配件，Supreme、Stussy等街牌出品夠正宗，有這類棒球帽才能顯出街頭文化的反叛精神和渴望與眾不同基因。

棒球帽配捲髮營造出街頭時尚自然的效果（MLB）

棒球帽小知識

棒球帽主要分兩大類，平邊硬板舌設計從前用家是棒球選手和Hip Hop音樂人，Old School街頭氣息濃厚，長髮或短髮都能輕鬆搭配，長髮可自然垂下，讓帽子成為整體造型的亮點；而短髮則可將前額頭髮稍微露出增添俐落感。至於帽舌有弧度的帽款被稱為Dad Cap，復古味滿載，將長髮束起讓帽子的帽緣蓋住部分頭髮，感覺隨性；捲髮則可讓帽邊與髮絲輪廓互相呼應，營造出時尚自然的效果。

黑色燈芯絨棒球帽經典易襯，也舒適保暖。（MLB）

至於棒球帽選色方面，不論經典色彩或大膽色彩，合適的Cap帽能打造獨特個人風格。黑色無疑是最經典最易襯，由平實到誇張，幾乎甚麼造型都合適，像上圖那款MLB黑色燈芯絨棒球帽款，視覺上有層次，觸感柔軟舒適，也有良好的保暖性，冬季必備；白色則呈現出乾淨俐落感，跟簡約服飾是絕配。而灰色、卡其色等性色調，感覺沉穩和優雅，襯上恤衫或西裝最好看；還有比較繽紛鮮艷的色彩，適合街頭潮流風格，更能展現出活力和個性。

MLB棒球帽（MLB）

棒球帽品牌推薦1: MLB

深受時尚男女愛戴的MLB棒球帽，立體刺繡Logo與配色選擇甚多，輕鬆配襯不同穿搭風格，而硬挺帽沿設計不會遮擋視線，可輕鬆調整大小，大頭圍亦戴得舒服，加上採用棉花密度更高的優質Twill面料，色彩光澤好看之餘，也輕身耐用，時尚度與CP值皆超高。

Nike棒球帽（Nike）

棒球帽品牌推薦2: Nike

Nike的棒球帽當然以招牌一剔Logo作主打，是Sporty Chic之選，而帽款上的Logo有大有細，一帽打盡浮誇與低調的穿搭。

Polo棒球帽（Polo）

棒球帽品牌推薦3: Polo

美國經典品牌Polo棒球帽顏色選擇甚多，其簽名式馬球Logo有不同配色，可隨心所欲揀選心儀色彩，配搭文青校園風。

Supreme棒球帽（Supreme）

棒球帽品牌推薦4: Supreme

Supreme是廣為人知的潮牌，棒球帽亦是街頭潮流文化重要象徵，品牌紅色Box Logo和大階S字母的設計最愛潮流人追捧。

New Era棒球帽（New Era）

棒球帽品牌推薦5: New Era

美國百年棒球帽New Era，因得Hip Hop音樂人歡心進軍潮流界，當年保留圓形特殊貼紙是以示正貨，成了現今指定動作。