耀華內地課程私校 　天水圍校舍最快27年營運　較開校目標遲落成

全港首間提供內地課程的「一條龍」私校「香港耀華學校」，原定最快26/27學年營運，不過，位於天水圍的校舍或未能同步落成。教育局回覆《香港01》查詢時表示，據了解，承辦的耀中耀華教育網絡有限公司正積極進行建校工程的前期準備工作，實際營運學年須視乎一籃子因素及建校工程進度而定。局方指，按照現時工作進度，該天水圍校舍預期不早於 2027/28 學年開始營運。



《香港01》正向辦團查詢，建校工程進度、會否延遲開校目標等，正候回覆。



全港首間提供內地課程的「一條龍」私校「香港耀華學校」，原定最快26/27學年營運，不過，位於天水圍的校舍或未能預期落成。（耀中耀華網頁）

教育局去年2月宣布，耀中耀華教育網絡有限公司獲分配天水圍毗鄰濕地公園一幅用地，開辦「香港耀華學校」，提供內地小學至中學的12年課程。辦團近日稱，獲批地逾年後，建校工程尚未動土，正與地政署交涉消防、建築、交通等，希望最快於26/27年開校。

教育局回覆《香港01》查詢表示，一直與耀中耀華保持緊密聯繫，協助推展學校項目。據了解，辦學團體正積極進行建校工程的前期準備工作。局方指，該校的實際營運學年須視乎一籃子因素及建校工程的進度而定。按照現時工作進度，該天水圍校舍預期不早於 2027/28 學年開始營運。

政府可提供免息貸款 教育局：辦團未提申靖

局方續指，按現行安排，辦學團體可在其擬議校舍的規劃和設計完成，以及確認相關的建築成本後，向當局提出政府免息貸款的申請。經立法會財務委員會審批後，政府只會在校舍的建築工程完成後才發放有關貸款。辦學團體尚未提出有關申請。

辦團近日稱，除開辦內地課程外，亦研究開設高中國際課程。教育局指，該校提供的學額應以內地課程為主，如辦學團體日後就提供其他非本地課程作出申請，局方會再作考慮。而為提供香港中學文憑考試課程的申請，則不會獲接納。