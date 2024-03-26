逾300初中參加香港學生挑戰賽　以創科推動智慧城市

逾300名中二至中三學生參加摩根大通與非牟利機構青年成就香港部 (JAHK) 合辦的「香港學生挑戰賽2024」，在四個月的研習中，他們在摩根大通逾130名義工導師及各大專院校近90名大學生義工指導下，設計出解決社區問題的創新方案，推動香港成為智慧城市，將於7月爭奪總決賽的獎項。



第七年舉辦的香港學生挑戰賽，由青年成就香港部與摩根大通合辦，由起動九龍東辦事處支持，是一個專為初中學生而設的創科研習比賽，升青年人的職業技能，幫助他們認識未來升學及事業發展路徑。今年挑戰賽主題：「建構智慧、綠色及可持續發展社區」、「促進身心靈健康」及「重塑城市交通」，認識社區需要及學習設計思維的概念及應用。

來自四間中學、逾300名初中生將各自組成6至7人隊伍，在摩根大通義工導師和大學生義工指導下，創作出各改善社區生活的創新解決方案，推動香港成為智慧城市。

過程中，學生實地考察，深入了解社區，並參與一系列的工作坊，擴闊視野及人際網絡。工作坊主題圍繞自我認識、項目管理、提升職場所需技能、演講技巧及關注心理健康等。

.逾400名参加者包括摩根大通義工導師、大學生義工、老師、學生和社區夥伴齊集九龍灣國際展貿中心參加「啟動禮暨體驗營」。（青年成就香港部提供圖片)

在7月的總決賽中，各隊伍將會就他們所選的主題及有關的社區需要，匯報及展示創新解決方案及原型，以競逐各個獎項。活動通過義工導師分享，藉以加深學生認識未來升學及事業發展路徑，並學習重要的職場技能。

青年成就香港部 (JAHK) 主席盧永仁表示，透過體驗實踐活動，讓學生早在求學階段時開始探索未來職涯發展方向，同時裝備好未來技能、知識及心理質素。摩根大通香港區行政總裁及私人銀行亞洲行政總裁彭思佳（Harshika Patel）表示，員工非常喜歡擔任義工導師，運用自身所長，幫助年輕人掌握未來工作所需要的技能和知識。