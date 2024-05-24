《香港01》中華文化學人　學生獲發尋寶圖遊覽香港故宮文化博物館

《香港01》推出中華文化學人計劃，舉辦各類型參觀、講座等活動，協助學校推廣中華文化，加深學生對國家豐富文化認識。當中「史學聚賢：博物館、敦煌與商周講座系列」第二場活動已於5月6日下午順利舉行，兩間學校近270名師生於香港故宮文化博物館參觀。大會更特別設計「尋寶圖」，幫助學生於自由參觀環節認識香港故宮文化博物館的不同展品。



是次活動由《香港01》及眾樂基金主辦、大家樂集團支持。



參加參觀活動的學生於自由參觀時段手持「01教育」團隊派發的「尋寶圖」，在香港故宮文化博物館的不同展館之中尋寶。（蘇煒然攝）

「尋寶圖」提供多項展品資訊 參觀活動更有趣及具目標

透過《香港01》中華文化學人計劃參觀香港故宮文化博物館的師生均會獲發「尋寶圖」一張，該尋寶圖列出多項與講座主題相關的香港故宮文化博物館展品，並附上相關介紹及位置資訊。

參加學生於自由參觀環節期間，可以按照尋寶圖上的提示，於不同展館尋找重點展品，讓參觀過程具有學習目標之餘，亦增添趣味。另外，學生亦能按自己的步伐於香港故宮文化博物館內學習博大精神的中華文化。

學生憑「尋寶圖」自行探索不同展廳展品期間，不但體驗到「尋寶」的樂趣，亦可以看到學生對不同展品均感興趣，利用手機拍攝展品留念，成為一次難忘而重要的學習體驗。