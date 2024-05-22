《香港01》中華文化學人　中學生參觀香港故宮文化博物館認識國史

《香港01》推出中華文化學人計劃，舉辦各類型參觀、講座等活動，協助學校推廣中華文化，加深學生對國家豐富文化認識。當中「史學聚賢：博物館、敦煌與商周講座系列」的第三場活動已於5月20日下午順利舉行，當日合共260多名師生於香港故宮文化博物館參與專家講座，以及參觀博物館，加深對中華文化認識。



是次活動由《香港01》及眾樂基金主辦、中國光大集團有限公司 （光大香港）及光彩+支持。



「01教育」推出多項國民教育配套活動 中華文化學人計劃講座系列有逾700師生參加

《香港01》中華文化學人計劃於5月20日舉行「史學聚賢：博物館、敦煌與商周講座系列」的第三場活動，《香港01》行政總裁蘇曉婷女士向參加的師生致歡迎辭。（蘇煒然攝）

第三場活動由《香港01》行政總裁蘇曉婷女士致辭揭開序幕，她提到《香港01》旗下頻道「01教育」自前年起推出多項國民教育配套活動，協力推動學界國民教育發展，例如於過去一年支援全港過百間中小學，就媒體及資訊素養、國民及國家安全教育等議題舉行講座及工作坊；於去年舉辦「海南航天創科青年交流團」，加深學生對國家創科的認識及提升國家認同；於今年3月推出「《香港01》中華文化學人計劃」，協助學校推廣國家豐富多元的文化，其中講座系列合計有逾1200名師生出席。

蘇曉婷女士亦預告，「01教育」將於7月舉行「貴州遊學交流團」，並於下半年舉行「北京四大大學青年交流團」及第二屆「海南航天創科青年交流團」，而「中華文化學人計劃」亦會繼續邀請不同學者與專家，走入學校舉行工作坊及講座，讓學生可以體驗更多中華文化。

專家講座分享故宮與先秦文化 以商王武丁為切入點

《香港01》中華文化學人計劃於5月20日舉行「史學聚賢：博物館、敦煌與商周講座系列」的第三場活動，講座由商周朝文化研究學者、中文大學副教授林永昌主持，並以「商王武丁的一天：認識先秦中國文化的豐富性」為題。（羅國輝攝）

活動其後進入講座環節。該講座由商周朝文化研究學者、中文大學副教授林永昌主持，並以「商王武丁的一天：認識先秦中國文化的豐富性」為題，以連結故宮文化博物館多個與先秦文化有關的展品。

講座開始時，他先引述一些與商朝有關的影視作品，引起學生的共嗚及興趣，然後以商王武丁的一天為主軸，舉出一些大家意想不到的商王生活特點，例如當時未必有床，商王可能席地而睡；商王由於需要帶兵作戰，所以或會定時接受訓練。最後，他歸納不同史料，指出商朝不如大家想像中野蠻及迷信，亦存在一定的社會體制。

學生參觀香港故宮文化博物館展廳 了解中華文化

講座完結後，學生分為多個小組，在「01教育」團隊帶領下，按照由一眾歷史及人文系大學生共同設計的導賞路線，分批參觀博物館內多個展廳，而工作人員亦會就不同重點展品向學生講解，助學生透過展品了解國家歷史和傳統文化。

講座完結後，學生會獲安排參選不同展館，其間會有作人員就重點展品向學生講解。（羅國輝攝）

參觀亦設有自由參觀環節，讓學生自行探索不同展廳，而大會亦向參加學生派發「藏寶圖」，讓學生可在自由參觀環節嘗試「尋寶」，許多學生在參觀期間均對不同展品感興趣，利用手機拍攝展品作為紀錄留念。

參觀當日，參加學生亦獲大會派發「藏寶圖」，讓學生可在自由參觀環節嘗試「尋寶」。（蘇煒然攝）

活動當日承蒙光大香港副總裁陳昱女士及光大香港董事會執行委員會辦公室主任趙珺女士團隊出席活動。